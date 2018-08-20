Зачем Лукашенко сменил Кобякова на Румаса на посту главы правительства Беларуси?

Смена главы правительства Республики Беларусь, стало одним из интригующих событий прошедшей недели. Что известно о новом премьере Сергее Румасе?

Глава Беларуси Александр Лукашенко сменил состав своего кабинета министров. Бывший вице-премьер Сергее Румасе сменил на посту премьера Андрея Кобякова, занимавшего этот пост последние четыре года. Основную информацию о новом главе беларусского правительства Сергее Румасе, как политике и самое главное – управленце и специалисте в рыночной экономике, разбирает в сообщении Telegram-канал «Bunin & Co» Алексей Макаркин.

1. Демонстративный рыночник, в связи с чем был переведен из правительства, где он был вице-премьером, в Банк развития. Успешный банкир, практически не работавший в советское время и не держащийся за советскую государственную промышленность как безусловную ценность. Как финансист – сторонник бюджетной дисциплины, антиинфляционист.

https://politua.org/2018/08/20/48046/

2. Будет продвигать рыночные реформы, но их масштаб будет определяться лично Александром Лукашенко. Все же на посту премьера у него будет больше возможностей, чем на должности вице-премьера, где ему почти ничего не удалось сделать в немалой степени из-за позиции Лукашенко.

3. Тесно связан со старой белорусской элитой, руководившей страной до Лукашенко. Отец – бывший замминистра финансов. Многолетний патрон – Михаил Мясникович, бывший премьер при Лукашенко, но еще до его президентства занимавший высокие посты в белорусской номенклатуре (министр ЖКХ, председатель Госплана, первый вице-премьер).

4. Как глава Белорусской федерации футбола добился разрешения для болельщиков использовать национальные бело-красно-белые цвета, являющиеся символикой оппозиции, ориентированной на белорусскую самость, дистанцию от России и сближение с Западом. При нем на форме белорусских футболистов появились красно-белые национальные узоры (вышиванка).

https://politua.org/2018/08/20/48051/

5. Назначение Румаса может быть реакцией Лукашенко на назначение российским послом в Минск Михаила Бабича. По принципу – вы нам жесткого администратора-десантника, а мы вам менее удобного, чем сейчас, премьера.

Алексей Макаркин, Telegram-канал «Bunin & Co»