Сурков против Беседы. Война российских спецслужб за влияние на власть в России

Сурков и Беседа долгие годы пытаются друг друга утопить. В связи с этим и возникают различного рода казусы в виде срывов операций российских спецслужб, убийств исполнителей за границей и на местах и т.д.

Советский Союз развалили его же спецслужбы. С самого начала войны в Афганистане главные силовые структуры Кремля, КГБ и ГРУ, активно противостояли друг другу, занимаясь доносами, срывами операций; они подставляли обычных исполнителей. Все это, конечно, частично способствовало провалу советской военной кампании. Москва теряла десятки тысяч ребят на войне, многие оставались калеками. Даже сейчас на территории Афганистана пребывают несколько сотен солдат, забытых и оставленных там Россией, пишет на сайте группы «Информационное Сопротивление» редакция секции «Дельта».

Когда же США и Европа ввели санкции в связи с агрессией СССР в азиатской стране, противостояние между двумя спецслужбами, нет, не остановилось, оно усилилось – каждый из центров пытался выслужиться, воруя при этом значительные средства. Все это привело к тому, что уже в конце 80-х Москва ходила с протянутой рукой по всему миру.

То же мы видим и сейчас. Когда российские спецслужбы начали очередную военную авантюру – на сей раз в Украине, – США и ЕС зафиксировали ограничительные меры против РФ (экономические и политические). В конечном итоге, несмотря на иллюзию о «ТрампНаш», новая американская администрация ужесточила санкционный режим, выгнав российских дипломатов-разведчиков, учредив Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», сформулировав «Кремлевский доклад» – список лиц, которые могут в любой момент попасть под финансовый молот.

После неудачных переговоров в Хельсинки Вашингтон огласил декларацию о поддержке Крыма и заговорил о создании систем противоракетной обороны (ПРО) в космосе. Даже тот, кто минимально интересуется историей, понимает: обычно перед масштабной атакой по своему противнику американцы создают документ и бросают огромные деньги на перевооружение. Именно поэтому мы видим, как США воссоздают свой Второй флот для дальнейшего его выхода на север Атлантики.

Параллельно с этим появляются новые инициативы республиканской верхушки: законопроект сенатора Линдси Грэма об ужесточении санкций против России и резолюция Государственного департамента – ответ на отравление Скрипалей, что, вероятно, связано с атакой не только в Солсбери, но и в городке Эймсбери.

Если эти два документа вступят в силу, Россию ждут поистине тяжелые времена. Пострадают все: банки, ВПК, энергетика – все, что кормит эту хиреющую страну. Удар будет нанесен и по силовому блоку, даже по российскому президенту, счета которого хотят не просто проверить, а заморозить.

Вот почему так нервничает Кремль. Лично пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков, назвал новые санкционные инициативы Белого дома «драконовскими»: «И подобные рестрикции, собственно, как и те, которые были приняты американской стороной заранее, в нашем понимании и по нашему убеждению, являются абсолютно незаконными и не соответствующими международному праву».

А теперь давайте взглянем на российские спецслужбы – на сей раз на ФСБ и на ГРУ. Чем они занимаются? Мародерствуют, выкачивают деньги, устраивают войны. Более того, из-за этого произвола происходит глупая утрата ценных кадров.

Посмотрите на смерть «журналистов» в ЦАР или на аресты некоторых граждан РФ, которых курировали российские спецслужбы на территории США, и вы сразу все поймете.

Война идет по всему информационному фронту – от российских хакеров и до ЧВК. Личный повар Путина, создатель фабрики «троллей» Евгений Пригожин, должен сказать спасибо ГРУ за штрафные меры относительно него и подконтрольных ему ботов, за истребление американцами наемников ЧВК «Вагнер» в Сирии. А Шойгу и его военной разведке наоборот, следует поблагодарить ФСБ за санкции из-за Крыма, оккупированного Донбасса, сбитого малазийского самолета.

В общем, конфликт между двумя, назовем их привычно, «башнями» Кремля еще больше ужесточается. Он становится постоянным. И это, на самом деле, о многом говорит, в первую очередь о том, что режим загибается, что кормушка сужается, а значит, столкновение двух центров неизбежно.

Кстати, лучше всего представленную ситуацию отображает нынешняя возня на оккупированных территориях Донбасса. Как вы знаете, там есть условно четкое разделение – Луганская область закрепляется за ФСБ, а Донецкая – за ГРУ. Однако все стало меняться с недавних пор.

Лубянка прошляпила (по-другому и не скажешь) момент, когда официальный Киев договорился с Константинополем по вопросу создания Автокефальной церкви. ФСБ ежедневно кормила Кремль краткими рассказами о своих успехах на этом направлении – о том, что им удалось заблокировать подобное решение, купить Варфоломея и т.д. При этом силовики продолжали тратить десятки миллионов долларов, что были выданы Москвой на эту кампанию.

Неудачей сотрудников ФСБ воспользовалось ГРУ. И, вероятно, мы в скором времени сможем увидеть картину, когда Лубянка начнет терять свои позиции на Донбассе. Именно по этой причине ее представители начали отжимать «бизнес». Почему? Готовятся к отходу. Впрочем, это происходит и на территории Донецкой области. В ГРУ также понимают: ситуация может в корне измениться – все ожидают нож в спину со стороны противника. При этом гарантий никаких нет.

Но каждый хочет контролировать Донбасс, иметь там единого ставленника, который бы во время президентских выборов в Украине произнес бы одну фразу: «Готов примириться, если президентом будет поставленная Россией … фигура».

Такая многогранная игра

Мы мимолетом затронули некоторые события, что в совокупности показывают: война между «башнями» вступила в действительно горячую фазу. Однако то, что мы видим по телевизору – это крупицы (задержания агентов, убийство разведчиков). Игра же ведется довольно серьезная; и на самом верху.

Недавно, как вы помните, все обсуждали возможное смещение с занимаемой должности помощника Путина – Владислава Суркова. Именно этот человек пока что отвечает за ОРДЛО, вообще формирует политику Кремля в отношении Украины. И, кстати, не секрет, что Сурков пользуется явной и такой понятной поддержкой ГРУ ГШ РФ.

Однако недавно ситуацию попытались изменить. И кто? Многолетний начальник 5-го Управления ФСБ, Оперативной информации и международных связей – Сергей Беседа. Этот человек входит в касту так называемых «временно-годников» – у него есть семейная недвижимость и пай в дачном кооперативе «Петровские Сады» и «Некоммерческом партнерстве содействия развитию природоохранной зоны «Времена года».

Кому интересно, может более детально изучить информацию об этой условной группе. Мы лишь скажем, что в число пайщиков «Петровских садов» входит семья Аркадия Ротенберга, тренера Путина по дзюдо. Пай в товариществе клуба имеет также глава компании «Транснефть» Николай Токарев, бывший глава РЖД Владимир Якунин, глава оборонно-промышленной компании «Ростех» Сергей Чемезов и его личные бухгалтера – миллиардеры Виталий Мащицкий и Рубен Варданян.

Сдает же землю всем этим людям Василий Анисимов – миллиардер, многолетний глава российской федерации дзюдо. Российская пресса называет его «кассиром» так называемого Подольского края – «Измайловской ОПГ».

На этой же территории, кстати, находится и штаб-квартира Службы внешней разведки (СВР РФ).

Впрочем, все это не важно. А важно совершенно иное: эти два человека – Сурков и Беседа – долгие годы пытаются друг друга утопить. В связи с этим и возникают различного рода казусы в виде срывов операций российских спецслужб, убийств исполнителей за границей и на местах и т.д.

После довольно странной смерти руководителя ГРУ Сергуна все заговорили уже о смещении Суркова со своей должности. А после договоренностей русских и израильтян по Сирии позиции военной разведки в ближневосточном регионе стали более шаткими, как, впрочем, и кавказской группы в Москве. К последней, пусть и условно, но все же можно отнести и Суркова – Асланбека Дудаева. Улавливаете, от кого последовал удар?

Война продолжается на всех фронтах. В Украине также, особенно после того, как поставленный Сурковым в Донецке люмпен Александр Захарченко решил выгнать с оккупационных земель знакомого всем младоолигарха – Сергея Курченко, человека, полностью контролируемого все тем же Беседой. Тот получает деньги за счет схем Курченко, который перевозит вагонами (практически за бесценок) при поддержке Якунина нефть на Новочеркасский мини-НПЗ Токарева, взамен чего Чемезов, участвующий во всей этой схеме, настраивает на нужную работу ремонтные военные заводы в Донецкой области.

Тем не менее, как мы уже говорили, Сурков остался на своем месте, потеснив Беседу и еже с ним. При этом сама ФСБ не может подмять под себя ОРДЛО и забрать у ГРУ кураторство над Украиной. Однако, даже после провала с операцией «Томос», война продолжилась. Почему? Как мы уже говорили, грядут президентские выборы в Украине, а значит, необходимо заполучить всю власть над оккупированным регионом. Что для этого нужно? Необходимо представить Путину план по выходу из американского капкана – причем не иллюзорный, а реальный.

Любители Teddy-bears

Что же стало точкой невозврата – точкой, когда противостояние переросло в прямую конфронтацию сторон?

15 июля 2014 года произошел массовый слив: в сеть попал список работающих под прикрытием российских военных разведчиков – 79 людей, что находились на задании в США, Европе, Азии и в Южной Америке. При этом указывалось, что между спецслужбами РФ идет ожесточенная война, что именно ФСБ при попустительстве Путина пытается отжать заграничные активы ГРУ.

Далее, через год после слива резидентуры ГРУ ГШ РФ, мы стали свидетелями нового скандала: на электронную почту министра обороны России Сергея Шойгу пришло письмо от хакерской группировки «Анонимный интернационал» (он же «Шалтай-Болтай») с предложением застрелиться или подать в отставку. Хакеры пояснили, что им удалось взломать почтовый ящик помощницы бывшего начальника департамента военного строительства, генерала Романа Филимонова – 30-летней Ксении Большаковой. Они сообщили, что в их распоряжении оказались документы под грифом «Совершенно секретно».

При этом данный «лот» они выставили на продажу на «Бирже информации», в дальнейшем там оказались и скриншоты отдельных писем. В последующем взломщики обратились к начальнику военной контрразведки ФСБ – генерал-полковнику Александру Безверхнему, предложив тому выкупить за 6 миллионов рублей архив помощницы Большаковой, правда, со скидкой в 50%.

Позже «Центр управления расследованиями» (ЦУР) напишет: «Можете себе представить, что чувствовал Шойгу, когда директор ФСБ Бортников разложил перед президентом бумаги и стал докладывать об издевательском письме в контрразведку, сливе нашей резидентуры в интернет и хроническом бардаке в центральном аппарате Минобороны?».

А можете себе представить удивление Бортникова, когда люди Шойгу нашли исполнителя этого преступления – одного из основателей группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева (Льюиса).

Почему удивились? Да потому, что курировали группу представители ФСБ: одного из руководителей Центра информационной безопасности спецслужбы, полковник Сергей Михайлов и трое его товарищей — бывший сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, интернет-предприниматель Георгий Фомченков и майор ФСБ Дмитрий Докучаев.

Здесь показательно сразу два момента. Во-первых, при обыске квартиры Михайлова нашли 12 миллионов долларов наличными. Это означает, что последний является обыкновенным коррупционером-вымогателем, который при помощи хакеров собирал информацию о различных чиновниках и бизнесменах и через шантаж продавал эти данные. Во-вторых, сама информация об аресте Михайлова появилась не сразу, а лишь в начале 2017 года (хотя преступники были арестованы еще в октябре 2016 года – до начала выборов президента США).

Последнее говорит о многом. Видимо, ФСБ, понимая всю плачевность ситуации, решила разыграть очередную сказочную историю – не для Кремля, а для внешнего пользователя.

Она захотела показать, что команда Михайлова на самом деле работала на ЦРУ, курировалась его бывшим руководством и по его указке взломала почту Хиллари Клинтон, а также серверы Демократической партии.

Это, как считают на Лубянке, и есть тот сценарий, который поможет Москве избежать американских санкций – дать Белому дому дополнительные козыри в борьбе с демократами и отвести экономический удар со стороны США.

Глупо, конечно, но и это не все. Сейчас ФСБ пытается показать, что группа «Шалтай-Болтай» и хакеры из Cozy Bear («Удобный мишка») – одни и те же люди.

Летом 2016 года, когда произошло нелегальное проникновение во внутреннюю сеть Национального комитета Демпартии, компания «CrowdStrike», устранявшая последствия взлома, заявила, что он был организован российскими группами кибершпионажа – «Fancy Bear» («Модный мишка») и «Cozy Bear».

«У нас высокая степень уверенности в том, что обе группы – это русские разведагентства», – рассказал «Passcode» Дмитрий Альперович, главный технический директор «CrowdStrike».

«В отношении «Модного мишки» у нас средняя степень уверенности в том, что это ГРУ, российское военное разведывательное управление, а в случае «Уютного мишки» – низкий уровень уверенности в том, что это ФСБ – российская Федеральная служба безопасности», – сообщил он.

Другими словами, необходимо показать, что именно группа «Шалтай-Болтай» по указке бывшего директората ЦРУ вмешивалась в ход избирательной кампании в США (но не ФСБ!). При этом американской стороне необходимо донести следующее сообщение: представители группы «Fancy Bear» (ГРУ ГШ РФ) – преступники, которые попытались подорвать американскую демократию. Если совсем просто, Вашингтон должен обвинить ГРУ, но не ФСБ. Точно так должен сделать и Путин. И уж тогда точно можно будет избавиться от Шойгу, Суркова и других представителей ГРУ ГШ РФ.

И неспроста Михайлова и его соратников обвиняют в государственной измене в пользу США. Вот почему заграницей начали ловить представителей военной разведки – хакеров, таких как Станислава Лисов и Петр Левашов. Последний так вообще признался, что является военнослужащим (скорее всего ГРУ ГШ РФ), который в том числе собирал информацию об оппозиционных партиях для «Единой России» и доводил ее нужным людям.

«Я офицер российской армии, у меня секретная военно-учетная специальность и я давал подписку о неразглашении», — сообщил Левашов на заседании суда 28 сентября, где решался вопрос о его экстрадиции в США.

Сюда же вписывается подготовленная, видимо, ФСБ история с возникновением хакера группы «Lurk» Константина Козловского. Когда-то этот человек занимался кражей средств из российских банков, а потом ни с того ни сего на заседании Мосгорсуда признался в том, что был завербован майором ФСБ Докучаевым, что по его приказу взломал почту Клинтон и серверы Национального комитета Демократической партии США.

При этом сам Докучаев открещивался от этих нечаянно возникших обвинений.

Можно также вспомнить все те статьи в российских изданиях «The Bell», «Росбалт», «Медуза», «Дождь», где время от времени появлялись изобличающие Михайлова и его сторонников материалы, в которых утверждалось, что представители ФСБ предали родину и продались американцам.

Неудачная конструкция

Об идее ФСБ, обвинить группу «Шалтай-Болтай» во вмешательстве (по приказу ЦРУ) в американские выборы, сказал один из участников – хакер Александр Глазастиков. Он – один из немногих, кому удалось избежать ареста и удрать заграницу (сейчас он пребывает в Эстонии). Он, по всей видимости, уже успел рассказать информацию о действительной (а не выдуманной на Лубянке) деятельности группы.

Ижевский активист Андрей Некрасов (псевдоним – «Шляпник»), который также проходит по этому делу, ныне пребывает в Литве. Он также смог поведать о планах российской ФСБ.

Тем не менее, несмотря на старания руководства Лубянки предать этой истории адекватный вид, ничего у них не получается. Все это рассыпается, как песочный замок.

Ведь кроме вышеупомянутых лиц, необходимо вспомнить всех тех хакеров, которых удалось поймать США – тех, кто уже дал показания против российских спецслужб.

Но самое главное – это работа голландских спецслужб, которые пытаются поквитаться с Россией за сбитый над Украиной малазийский самолет, на борту которого пребывало немало граждан Нидерландов.

26 января нидерландские журналисты «Nieuwsuur» (телепередача News Hour) и корреспонденты газеты «de Volkskrant» сообщили, что представители голландской AIVD (Генеральной службы разведки и безопасности) и MIVD (Службы военной разведки и безопасности) давно создали Объединенную кибер-группу.

В сообщении говорится, что еще летом 2014 года нидерландские агенты проникли в компьютерную сеть университетского здания рядом с Красной площадью Москвы, где размещена штаб-квартира хакеров группировки «Cozy Bear», и с помощью веб-камер следили за каждым шагом преступников.

Вся информация была передана американским ведомствам – ЦРУ и АНБ. После этого, в ноябре 2017 года, американские спецслужбы смогли предотвратить очередную атаку «Cozy Bear» на серверы Госдепартамента США – и снова-таки благодаря своим голландским коллегам.

Обратите внимание, что речь идет о группе «Cozy Bear» – о структуре, которую идентифицируют с ФСБ. И этих людей голландцы, а уже и американцы знают в лицо.

И поэтому Лубянке, как бы она не хотела, не удастся провести Белый дом, предоставив тому информацию о предателях из «Шалтая-Болтая» и о виновниках из ГРУ.

Впрочем, сотрудники ФСБ пока пребывают в иллюзиях. Они даже выпустили из тюрьмы того самого главного хакера – Аникеева (Льюиса). То есть, вероятно, мы с вами должны увидеть очередное нелепое признание, где будет говориться об оборотнях в погонах и святости ФСБ.

При этом все камни, как предполагают на Лубянке, должны полететь в Шойгу и Суркова. Это означает лишь одно: война продолжается, а списки сотрудников ГРУ снова гуляют по различным сайтам и вносятся в санкционные списки.

Все это говорит о сужении российских возможностей, об оскудении кремлевского кошелька. Другими словами, продолжение следует…

Секция «Дельта», «Информационное Сопротивление»