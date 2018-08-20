Последний элемент независимости Украины – Автокефальная православная церковь

В статье американского аналитического центра «Atlantic Council» говорится, что последний элемент, необходимый для истинной независимости Украины – это создание единой независимой украинской церкви.

Получение томоса на автокефалию и создание единой поместной православной церкви, одна из самых «горячих» тем в Украине. Сотрудница Пражского исследовательского центра «Европейские ценности», эксперт по коммуникациям в StopFake Екатерина Крук в статье для американского аналитического центра «Atlantic Council» отмечает, что последний шаг, необходимый для истинной независимости Украины, – это создание единой независимой украинской церкви. Перевод подготовлен Татьяной Савчук для «Радио Свобода».

В странах Восточной Европы церковь имеет огромное влияние. В Украине считается надежной институтом, и это хорошо, замечает автор. Однако тот факт, что одна из самых сильных ее ветвей открыто симпатизирует России, означает, что светская сообщество больше не может игнорировать этот вопрос.

Украинская религиозная жизнь известна своим разделением между Киевским и Московским патриархатом. Раскол произошел в 1992 году, ведь независимое государство должна была иметь свою церковь. «С тех пор были многочисленные попытки объединить церковь изнутри, но идеологические разногласия казались слишком широкими. Киевский патриархат был известен своей сильной проукраинской позицией, тогда как Московский был воспринят как сторонник идеологии «русского мира» и единства между Россией и Украиной », – говорится в статье.

В 2014 году Киевский патриархат поддержал евромайдан, Московский – пророссийского президента Виктора Януковича и даже использование силы против мирных граждан. Но «истинное лицо» Московского патриархата открылось, когда Россия вторглась в Украине в 2014 году, а он закрыл на это глаза. Он игнорировал вмешательства Москвы в войну и назвал ее гражданской, отмечает Крук. Это привело к обновлению переговоров о создании независимой единой украинской церкви. И правительство, и общество готовы на такой шаг.

https://politua.org/2018/08/20/48051/

С 2010 года количество людей, которые ассоциируют себя с Киевским патриархатом, увеличилось вдвое. Поэтому получения им томоса изменит религиозные границы Восточной Европы впервые за 400 лет.

Важность такого решения сложно переоценить, убеждена автор статьи. Влияние Православной церкви на соседние государства – один из последних остатков российской империи, один из самых эффективных инструментов распространения российских нарративов для влияния на общественное мнение. В ситуации с Украиной это особенно важно, потому что через церковь агрессор получает прямой доступ к сердцам и мыслей украинский.

Такой шаг также поколебал бы общие позиции Русской православной церкви (РПЦ) – она ​​уже не была бы крупнейшей в мире православной церковью.

Единственная национальная церковь – это последний элемент, которого не хватает для истинной независимости Украины, отмечает в выводах Крук.

Катерина Крук, «Atlantic Council»