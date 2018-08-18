Не исключен перенос сроков президентских выборов с весны на лето, в соответствии с определением срока президентских полномочий по Конституции Украины.

В Украине заговорили о переносе сроков президентских выборов. Подсчеты срока полномочий президента в соответствии Конституцией Украины показывает, что выборы должны быть назначены на начала лета. Соответствующий «вброс», с целью зондирования общественных настроений на это счет сделал один из близких к президенту Украины Петру Порошенко политтехнологов, считает «Анатомия выборов».

«Срочно в номер – дата выборов президента будет перенесена с весны на лето!», – говорится в сообщении.

Далее подчеркивается, что конечно, это пока «вброс» со стороны близкого к Порошенко политтехнолога.

«Но что-то нам кажется, что это зондаж общественного мнения», – подчеркивает «Анатомия выборов».

Как доказательство наличия такова «вброса» приводится скрин сообщения распространяемого в сети. В этом скрине говорится о сроках президентских полномочий и приводится новая дата президентских выборов.

«Выборы Президента Украины будут перенесены.

Украинские политики да и все остальные ориентируются на дату проведения выборов главы государства на 31 марта 2019 года, а результаты математического подсчета даты завершения конституционных полномочий действующего Президента говорят о другом!

Реальность такова, что полномочия Петра Порошенко 31 марта не заканчиваются!!!

Он был избран Президентом на внеочередных выборах 25 мая 2014 года. И, согласно 104 статье Конституции, началом конституционных полномочий президента является дата сложения присяги в парламенте, а это, как известно 7-е июня 2014 года.

То есть конституционные полномочия Президента Порошенко завершатся 7 июня 2019, соответственно, очередные выборы Президента и, главным образом, Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины должны состоятся не 31 марта, а 9 июня 2019 года.

Понятно, что после публикации этого блога среди оппозиции найдутся и те, которые заговорят о спаланированном формировании общественного мнения о неконституционности даты выборов 31 марта следующего года, но, STOP. Зраду в сторону.

Мы же просто обсуждаем эту коллизию. Да? Или обсуждаем не просто? В общем, как хотите. Но Конституция Украины едокумент важнее прихоти т.н. оппозиции», – говорится в скрине сообщении Павла Нусса, на которое ссылается «Анатомия выборов».

Выборы Президента Украины будут перенесены. Украинские политики да и все остальные ориентируются на дату проведения… Опубліковано Pavlo Nuss Субота, 18 серпня 2018 р.

«Анатомия выборов», не вдаваясь в юридические нюансы, отмечает лишь, что если все получится, то это будет сильный ход избирательного штаба Петра Порошенка ведь так они:

а) истощают соперников – Тимошенко, Гриценка и т.п, которые сейчас уже активно ведут агитацию задолго до объявления выборов, их может элементарно не хватить, они – выдохнутся;

б) растягивают во времени возможность реализации своей кампании;

с) существенно изменит элекоральную картину – летом традиционно низкая активность избирателей.

Срочно в номер — дата выборов президента будет перенесена с весны на лето!Конечно, это пока "вброс" со стороны близкого… Опубліковано Анатомия выборов Субота, 18 серпня 2018 р.

«Анатомии выборов» делает предположение о том, что «еще многое чего мы не знаем», что дает возможность для маневра с переносом выборов.

«Так что как говорится, «а не спешите вы их хоронить…», Порошенко способен удивить», – говорится в заключении сообщения «Анатомии выборов».

Напомним, что сегодня президентом Украины Порошенко был подписан закон, который вносит изменения в законодательную базу государства по разрешению вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса перед государством-агрессором. В частности подписанный закон позволяет государственному концерну «Укроборонпром» не отдавать долги стране-агрессору.

Закон называется «О внесении изменений в законы Украины относительно решения некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса – участников Государственного концерна «Укроборонпром» перед государством-агрессором и/или государством-оккупантом и обеспечения их стабильного развития».

«Законом вводится запрет на принудительное исполнение решений, в том числе на признание и исполнение решений иностранных судов, о взыскании задолженности по обязательствам, где кредитором (взыскателем) является юридическое лицо государства-агрессора и/или государства-оккупанта или юридическое лицо с иностранными инвестициями или иностранное предприятие государства-агрессора и/или государства-оккупанта, а должником – предприятие оборонно-промышленного комплекса, внесенное в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства», – пояснили в пресс-службе.

Документ также предусматривает остановку (на период действия обстоятельств, связанных с задолженностью предприятий оборонно-промышленного комплекса перед юридическими лицами государства-агрессора и/или государства оккупанта) уже открытых и запрет открытия новых исполнительных производств и мер принудительного исполнения решений о взыскании задолженности с предприятия оборонно-промышленного комплекса в пользу юридического лица государства-агрессора и/или государства-оккупанта или юридического лица с иностранными инвестициями или иностранного предприятия государства-агрессора и/или государства-оккупанта.

Законом вводится запрет на осуществление производства по делу о банкротстве предприятий оборонно-промышленного комплекса по заявлениям юридического лица государства-агрессора и/или государства-оккупанта или юридического лица с иностранными инвестициями или иностранного предприятия государства-агрессора и/или государства-оккупанта.

Указанные ограничения распространяются, в том числе на обязательства, в которых была проведена замена стороны (кредитора, заявителя) или уступку права требования, в результате которой такое право перешло к третьим лицам, однако в первую очередь такой долг возник именно в отношении юридического лица государства-агрессора и/или государства-оккупанта или юридического лица с иностранными инвестициями или иностранного предприятия государства-агрессора и/или государства-оккупанта.

Законопроект № 6697, который позволяет государственному концерну «Укроборонпром» не отдавать долги стране-агрессору, был поддержан Верховной Радой во втором чтении и в целом 12 июля.

«Анатомия выборов»