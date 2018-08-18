30 августа будет снята анафема с Филарета и начнется процесс автокефалии украинской церкви

Процесс обретения украинской православной церковью автокефалии выходит на финишную прямую. Стало известно о снятии анафемы с патриарха Киевского Филарета.

Несмотря на все усилия прилагаемые Московским патриархатом процесс обретения автокефалии украинской церковью выходит на финишную прямую. 30 августа 2018 года с патриарха патриарха Киевского Филарета будет снята анафема, а уже 4 сентября Украина получит томос на автокефалию. В этом ролике в своем канале в YouTube Айдера Муждабаева рассказывает о том, как планируется выдача Вселенским патриархом томоса на автокефалию для нашей страны.

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«Подробно – как это будет происходить, точнее, как должно произойти, и, я надеюсь, так и случится. А российские провокации, которые готовятся (уверен, они уже готовы и могут включать в себя все – от нападений на церкви титушек и убийств, которые запланированы в Москве) будут нашими спецслужбами и полицией предотвращены. Посмотрите, послушайте», – пишет Муждабаев в комментарии к ролику.

7-8 сентября будет собран сначала Синод, а следом и Собор Украинской православной церкви. В Соборе примут участие иерархи Украинских православных церквей Киевского и Московского патриархат и будет провозглашена Единая Украинская Автокефальная Православная церковь.

Айдер Муждабаев, YouTube