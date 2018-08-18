Компания «Мотор Сич» обвинила американские масс-медиа в российском лобби

Поводом к такому заявлению стала публикации в американских изданиях в которых сообщают о поставках украинских авиационных двигателей в Китай.

Компания «Мотор Сич» заявила, что появление в газете «The Washington Times» информации о том, что оно поставляет двигатели для китайских самолетов, является лоббированием интересов российских производителей. Текст заявления опубликован на портале города Запорожье «061.ua».

15 августа «The Washington Times» со ссылкой на данные китайского издания «China Daily» написала, что «Мотор Сич» поставила Китаю 20 двигателей для 12 учебно-боевых самолетов JL-10, которые будут использоваться на авианосцах.

В целом контракт на 380 млн долларов предполагает поставку 250 авиационных двигателей.

В статье приводится мнение «критиков», которые призывают президента США Дональда Трампа оказать на давление на Украину, чтобы та прекратила военно-техническое сотрудничество с Китаем.

Комментария производителя или властей Украины газета не привела.

«На те же китайские авианосцы в случае разрыва контракта с «Мотор Сич» будут поставлены аналогичные российские двигатели АИ-222, а россияне, заняв освободившуюся нишу на авиарынке Китая, будут этому безмерно рады. Только слепой не увидит за всей поднятой сегодня шумихой лоббирования интересов российских производителей», – говорится в заявлении «Мотор-Сичи».

«Трудовой коллектив АО «Мотор Сич» выступает против манипуляции и давления в угоду ВПК России, и требует от украинской власти защитить интересы отечественного производителя», – говорится в сообщении.

«061.ua»