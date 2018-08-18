Лукашенко ставит на успех реализации «проекта Украина», – Незыгарь

Отношения Украины с северным соседом Беларусью после начала российской агрессии приобрели очень деловой характер с ростом сотрудничества. Не смотря на то, что официально Беларусь – союзник России, это не мешает ей укреплять обороноспособность Украины. Факты говорят сами за себя.

В 2014 году Лукашенко пообещал Турчинову, что с территории Беларуси русские не будут атаковать. Об этом пишет Telegram-канал Незыгарь.

На прощание сказал: «Но в крайнем случае я предупрежу за сутки…» и передал Турчинову карту дислокации российских войск.

В 2015 – 17 году Лукашенко встречался с Порошенко куда чаще, чем с Президентом России. Макей по 6 часов вел беседы с Порошенко, закусывая конфетками «Рошен».

Киев до 2016 года не раз обращался к западноевропейским производителям армейских грузовиков с мольбами открыть в стране хотя бы «отверточную сборку» их продукции. Результатов это не дало.

Тогда, в 2016 году руку помощи ВСУ протянул Лукашенко. Было подписано межправительственное соглашение о сборочном производстве белорусских грузовых автомобилей МАЗ-6317 в Черкассах, на автосборочном заводе № 2, дочернем предприятии корпорации «Богдан», являющейся монополистом украинского автопрома. Белорусский МАЗ-6317 для приличия по соглашению сторон был срочно переименован в «Богдан-6317».

Лукашенко знал, что данные грузовики предполагается производить в Черкассах не для хозяйственных нужд. А именно для ВСУ.

Про количество грузовых «Богданов», поступивших в ВСУ за два с лишним года составляет около 500 штук.

Белорусско-украинский автомобильный проект разросся до создания еще и бронеавтомобиля. А этот тип грузовиков уже способен эффективно работать даже под обстрелом.

Компания «Практика» выпускает бронегрузовики «Богдан-Козак». Для чего с закупленных в Минске МАЗ-6317 снимается кабина и кузов. Взамен устанавливают бронированную кабину и кунг. Также броней закрываются важнейшие узлы автомобиля.

Украина на фронте испытывала бы острый дефицит ГСМ, если бы не братская помощь Лукашенко. Именно Минск является главным поставщиком бензина и дизельного топлива для армии Украины.

Причем Минск продает топливо по льготным ценам. 70% украинского рынка нефтепродуктов принадлежит Беларуси. Над этим Лукашенко работал с 2007 года. И надо сказать успешно – 5 из 7 украинских НПЗ банкроты. На остальных глубина переработки нефти находится на уровне технологий 80-х годов ХХ века.

80 % всего авиационного керосина для украинских штурмовиков, тактических бомбардировщиков и вертолетов, включая ударные Ми-24, поступает из Белорусии.

В Орше, где Лукашенко на днях грозил отправить в отставку правительство, осуществляется модернизация украинских боевых вертолетов. Происходит оснащение их приборами ночного видения, комплексами радиоэлектронной борьбы, системами автоматизации.

При ближайшем рассмотрении украинского противотанкового ракетного комплекса «Скиф» выясняется, что немало в него вложились и белорусы. Систему наведения для «Скифа» поставляет белорусское КБ «Пеленг».

С 2015 года внезапно резко вырос в 5 раз экспорт Минском приборов ночного видения, прицелов, биноклей и монокуляров и прочей оптики.

Таким образом пока западные союзники Украины обещают вооружать Киев, «союзник» России активно помогает новой украинской власти.

Причем суммы этой помощи измеряются уже миллиардами долларов. Внушительно, учитывая размеры самой Республики Беларусь.

Это лишнее свидетельство того, что Лукашенко всерьез ставит на успех «проекта Украина».

Незыгарь