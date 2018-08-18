«ДНР продакшен» представляет. Развенчивание российских фейков об работе СБУ и ВСУ

Российская пропагандистская машина распространяет очередные фейки про Украину. В этот раз основной целью является – напугать готовых сдаться властям Украины членов незаконных вооруженных формирований.

В соцсетях распространилось фейковое видео, на котором люди в украинской форме проводят избиение и задержание человека в гражданской одежде на каком-то блокпосту. Задержанный произносит фразу: «Я пришел один, по программе!» – речь идет о программе СБУ “Тебя ждут дома”, благодаря которой сдавшихся боевиков возвращают к мирной жизни. Об этом пишет на страницах «Украинского милитаристского портала» Тарас Сафронов.

Казалось бы, обычная ситуация: обнаружили на блокпосту боевика из “днр” и задержали, но некоторые вещи кажутся странными. Особенно учитывая то, сколько Россия (“лднр”) уже наснимала разных постановочных видео про Украину – от распятого боевика до стингеров с маркировкой из видео игр.

Видео, снятое на видеорегистратор, было опубликовано 16 августа 2018 года на канале YouTube. В 11:00 дня 17 августа начали распространять пророссийские СМИ.

Первый вопрос, который сразу появляется: “А что это за блокпост?”. Видео в ютубе без подписи с названием КПП, видео очень ограничено в ракурсе и длится 17 секунд, со странными строениями, со множеством украинской символики и информационными распечатками.

Почему странные строения? На Донбассе сейчас работает 5 пунктов пропуска, и на любом из них нет таких строений, которые там явно давно стоят и не являются мобильными. На каждом пункте пропуска ВСУ стоят специальные модули, которые ничего общего с подобными строениями из видео не имеют.

Возле одного пропуска стоит всего 3 женщины и на видео видно всего 5 машин (донецкие номера), больше не показали (денег на статистов не хватило?) – это странно видеть, учитывая, что ежедневно через каждый! пункт пропуска проходят тысячи людей и около 1-2 тысяч машин.

Один из пользователей подметил то, что номера на машине отличаются от настоящих и могут быть поддельными – на них слишком широкое поле с флагом и «левый» шрифт.

Видео начинается с удара ногой по лежачему, – поступок, который сразу вызывает негативную реакцию к данным людям в украинской форме, далее задержанный говорит о том, что он сам пришел, по программе, и данные слова обсуждают пассажиры в машине.

Программа “Тебя ждут дома” – это освобождение воевавших на стороне “лднр” от криминальной ответственности и возвращение их в мирное русло жизни, при условии, если они сами сложили оружие и не совершали тяжелых преступлений. Эта программа вернула к нормальной жизни уже множество бывших сторонников “лднр”, поэтому стала костью в горле для оккупантов, понижая численность личного состава.

Редакция «Украинского милитаристского портала» предполагает, что данное видео с избиением и арестом сняли в неизвестном месте и выложили на левый YouTube канал для дальнейшего его распространения в СМИ “лднр” и среди боевиков, для дискредитации программы СБУ, чтобы у воюющих за псевдореспублики пропало желание сложить оружие, воспользоваться данной программой и вернуться к мирной жизни, как поступили уже многие воевавшие за “лднр”.

Тарас Сафронов, «Украинский милитаристский портал»