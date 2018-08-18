В России за месяц на одну пяту часть выросла задолженность по зарплатам

Наблюдается дальнейший рост задолженности по зарплате практически во всех секторах экономики, за исключением малого предпринимательства, причем часть долгов не погашена еще с 2016 года. Лидером по задолженности является Приморский край.

Долги по зарплатам в России выросли за июль 2018 года на 586 миллионов рублей, или на 20,9 %. Такие данные обнародовал Росстат. Общая задолженность перед работниками составила на 1 августа 3 миллиарда 389 миллионов рублей, передает «Радио Свобода».

34,6% из этих долгов относятся к 2016 году и ранее, 21,3% — к 2017 году, и 44,1 % — долги этого года.

Сведения касаются организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

Лидерами по долгам являются Приморский край, в котором работники не дополучили 447,3 миллионов рублей, Санкт-Петербург (323,4 млн. руб.) и Хабаровский край (259,6 млн. руб.).

Ранее стало известно, что в первые семь месяцев 2018 года россияне установили рекорд по заявкам на кредиты, а общая задолженность по ним, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла на 15,9%.

По официальным данным Росстата, Крым оказался в числе депрессивных регионов РФ, а крымчане в среднем получают более чем в два раза меньше москвичей или питерцев, и в 1,44 раза меньше чем в среднем по РФ. Об этом сообщал в мае месяце «Левый берег».

Так, в 2017 году средний уровень зарплаты по РФ составлял 36203 рубля, это примерно 605 долларов. Максимальной зарплата была у россиян в долларовом эквиваленте в 2014 году – 907 долл. США. За три года в долларах она сократилась на 33,29%, т.е. на треть, а в рублях выросла на 11,43%. Такая неутешительная статистика говорит о том, что реальная средняя зарплата в РФ снижалась, поскольку за последние три года темп инфляции в РФ составил чуть более 22%. Т.е. россияне получили снижение номинальной з/п в долларах США и примерно на 10-12% снижение реальной средней зарплаты по стране.

В Крыму средняя зарплата в 2017 году составила 25783 рубля. Органы статистики Крыма рапортуют о том, что средняя зарплата в Крыму за год выросла на 6%, а вот Минтруда полуострова говорит о том, что рост был 20%. Очень большая нестыковка в данных крымского органа статистики выявлена и в отраслевых оплатах. Российская “Комсомольская правда” обнаружила, что данные о том, что якобы врачи зарабатывали в 2017 году в среднем 43000 рублей и в январе 2018 года 50000 рублей, мягко говоря, не соответствуют действительности и не совпадают с з/п, которые выдают порталы, специализирующиеся на поиске работы.

«Радио Свобода»