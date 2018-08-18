Кремлевский маскарад. Российские агенты влияния за границей

Российская агентура влияния за границей чрезвычайно обширна и дифференцирована. Она представлена множеством созданных и финансируемых Москвой организаций, маскирующихся под общественные и симулирующих общественную, культурную и научную активность.

Одни ориентированы на коренное местное общество, другие – на эмигрантов из СССР и России, хотя иногда обе эти задачи решаются совместно. Об этом пишет на страницах «ZN,UA» историк и публицист Дмитрий Хмельницкий.

Все агентуры влияния специализированы и целенаправленно работают с самыми разными политическими, этническими, социальными, культурными и профессиональными сообществами. Их классификация сама по себе представляет особый интерес: по этой схеме российские спецслужбы работают во всех странах мира.

Эмигрантские объединения россиян

Самую видимую часть системы манипулирования массами эмигрантов составляют центральные объединения эмигрантских организаций со штаб-квартирами в Москве. Самых крупных несколько.

Международный совет российских соотечественников (МСРС) был учрежден в 2002 г., после того как в Москве прошел Первый всемирный конгресс российских соотечественников (2001). На конгрессе выступил президент Путин, призвавший к «консолидации российской диаспоры». Официально МСРС объединяет 146 общественных организаций советских и российских эмигрантов из 53 стран мира. Почетный председатель президиума МСРС – граф Петр Шереметьев, живущий в Париже. Заместитель председателя – князь Никита Лобанов-Ростовский (Англия). Оба – старые друзья СССР. До своей отставки в 2010 г. почетным председателем МСРС был мэр Москвы Юрий Лужков.

В МСРС входят девять общественных организаций из Украины, причем семь из них созданы после 1999 г., т.е. во время правления Путина. Реально управляет деятельностью МСРС секретариат, состоящий из граждан России с характерным для сотрудников госбезопасности образованием (Военный институт иностранных языков, МГИМО и т.д.).

В 2015 г. МСРС вместе с Гильдией российских адвокатов учредила еще одну якобы общественную организацию – Международную ассоциацию русскоязычных адвокатов (МАРА). У МАРА 180 членов, представляющих 60 стран. В реальности МАРА – это такой филиал московских спецслужб, как и МСРС. Отпочкование новых фальшивых общественных организаций от старых – типичный метод работы Москвы за границей.

«Всемирный координационный совет российских соотечественников, проживающих за рубежом» (ВКСРС) был создан в 2007 г. Эта организация – исполнительный орган Всемирного конгресса российских соотечественников (ВКРС). Как откровенно сказано на сайте ВКСРС, он должен обеспечивать «взаимодействие соотечественников с органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации». Председатель Всемирного координационного совета – Михаил Дроздов, председатель русского клуба в Шанхае.

Судя по сайту ВКСРС, координационные советы российских соотечественников (КСОРС), входящие в его состав, созданы в 97 странах мира, причем в каждой стране они координируют деятельность множества отдельных ячеек – всевозможных русских центров и культурных обществ.

В Украине действует Всеукраинский координационный совет организаций российских соотечественников (ВКСОРС), созданный в том же 2007 г. Координатор – Сергей Провоторов (глава полтавской организации партии «За Русь единую»). До 2014 г. заместителем председателя ВКСОРС был Сергей Цеков, ставший после оккупации Крыма Россией членом Совета Федерации РФ от «республики Крым». Он же с 2008 г. – заместитель председателя Международного совета российских соотечественников.

В том, что деятельность всех конгрессов соотечественников управляется из Москвы и представляет собой операции спецслужб по политической пропаганде и вербовке агентов в русской среде, усомниться трудно. Поражают масштабы этой деятельности и ее интенсивность, которая резко возросла в последние несколько лет – после начала агрессии России против Украины, начала конфликта в Донбассе и введения против России международных санкций. Таким образом, правительство в Москве пытается хотя бы отчасти компенсировать собственные катастрофические внешнеполитические провалы.

Одновременно с МСРС в 2002 г. в Москве была создана еще одна организация, нацеленная на работу не со всей эмиграцией, а только с одной ее частью, – Всемирный конгресс русскоязычного еврейства (ВКРЕ).

Президентом ВКРЕ с 2007 г. являлся Борис Шпигель, член Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации от Пензенской области. В 2009 г. Конгресс устроил в Берлине съезд российских агентов влияния со всего мира – 400 человек, включая дружественных политиков из разных стран. Для этого был арендован на три дня отель Штайгенбергер в самом центре Берлина. К чести Германии надо сказать, что никаких почетных гостей с ее стороны не было.

Официально конференция называлась «Уроки Второй мировой войны и Холокоста», но главной целью ее было публичное принятие пяти резолюций, поддерживающих политику Путина (тогда речь шла об Украине и Грузии). Можно представить себе масштабы финансирования таких конференций.

В 2010 г. ВКРЕ внезапно исчез, точнее, перевоплотился в совсем другую организацию «Мир без нацизма», зарегистрированную в 2011 г. в Страсбурге. Учреждена она была в Киеве в 2010 г. Председатель тот же – Борис Шпигель. Теперь основная задача этой конторы – пророссийская пропаганда в Восточной Европе, странах СНГ и Балтии. Под этим подразумевается, в первую очередь, пропаганда сталинских и советско-патриотических версий истории Второй мировой войны под видом борьбы с нацизмом. Псевдорелигиозная организация превратилась в псевдоправозащитную. Вероятно, это было связано с перераспределением ресурсов и усилением пропагандистского давления на бывшие советские республики – в первую очередь Украину и страны Балтии.

Самое мощное и влиятельное государственное образование по работе с эмиграцией – фонд «Русский мир» – тоже официально называется общественной организацией. Фонд создан по указу Путина в 2007 г. Учредители – Министерство иностранных дел и Министерство науки и образования. Председатель правления фонда – Вячеслав Алексеевич Никонов, внук Молотова и, по некоторым сведениям, генерал ФСБ. Во всяком случае, еще в 1991 г. Никонов был помощником председателя КГБ СССР Бакатина. Все члены правления фонда – высокопоставленные правительственные чиновники.

Задача фонда – финансировать русские зарубежные организации, полезные Москве. «Русский мир» создает по всему миру свои «русские центры» – сейчас их всего более 200. В Украине имеется 11 «русских центров»: в Кривом Роге, Луганске, Донецке, Киеве, Харькове, Днепре, Ровно, Николаеве, Запорожье, Горловке и Одессе.

Именно «Русский мир», в первую очередь, организует и финансирует всевозможные промосковские пропагандистские акции и кампании по всему миру.

Это, конечно, только вершина айсберга. Есть еще московские ведомства, которые не притворяются общественными организациями, но занимаются тем же – начиная с Россотрудничества. Полное название этого правительственного органа – «Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству». Россотрудничество создано в 2008 г., но является преемником Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС), существовавшего до 1958 г., а потом еще несколько раз менявшего название.

В СССР связи с заграницей традиционно входили в компетенцию госбезопасности, начиная с Иностранного отдела ОГПУ 20-х гг. В постсоветское время эта ситуация не изменилась, поэтому Россотрудничество, пожалуй, можно считать ведомственным отростком ФСБ.

Россотрудничество имеет 95 загранпредставительств, в 62 странах функционируют 72 русских центра науки и культуры. Помимо пропагандисткой работы в эмигрантской среде, в его задачи входит заманивание иностранцев на учебу в Россию. Как написано в отчете Россотрудничества за 2016 г., «Особое внимание Агентством уделяется гражданам иностранных государств, желающим получить российское образование. Ежегодно квота на обучение иностранных граждан составляет 15 тыс. Квота на образование зарекомендовала себя как один из эффективных инструментов российской «мягкой силы» на этом направлении международного гуманитарного сотрудничества. В 2016 г. по программе Российскую Федерацию посетила 1 тыс. иностранных молодых лидеров из 100 государств».

Здесь все ясно – Россотрудничество открыто занимается массовой вербовкой и обучением московских агентов влияния из молодого поколения русской эмиграции.

Сразу же после прихода к власти Путина, его правительство начало предпринимать систематические и очень успешные усилия по подчинению себе независимых средств массовой информации – и внутри России, и русских СМИ за рубежом. Самым простым и эффективным способом достижения этой цели стала покупка независимых газет, журналов и информационных порталов близкими к Кремлю фирмами и олигархами. Процедура облегчалась тем, что почти все иностранные русские газеты и журналы были крайне слабы финансово и зависели от спонсоров. Вербовка старых владельцев, главных редакторов и журналистов была еще более легким делом. Работу русским журналистам за границей найти трудно, а подчинение воле главного редактора для многих из них – естественная профессиональная добродетель.

Так погибла в 2003 г. старейшая европейская русская газета «Русская мысль». Ее купил олигарх Владимир Евтушенков и быстро превратил из оплота диссидентского движения в кремлевский пропагандистский листок. В 2006 г. бесценные архивы «Русской мысли» были вывезены в Москву. Можно предположить, что сегодня в мире практически не осталось русских СМИ, нелояльных Кремлю. Исключения есть, конечно, но они крайне редки.

Помимо подчинения себе уже существовавших органов прессы, Москва во множестве создает новые. Типичный пример – немецкий русскоязычный портал «Голос Германии», публикующий переводы на русский язык текстов и выступлений немецких агентов влияния Кремля. Подается это как объективное мнение немецкой прессы и политиков.

Для контроля над заграничной русской прессой уже в июне 1999 г. была создана специальная организация, тоже якобы общественная, – Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП). Для этого в Москве и Сочи был проведен Первый всемирный конгресс русской прессы. Официальным инициатором конгресса выступило Информационное телеграфное агентство России – ИТАР-ТАСС. Президент ВАРП, он же председатель правления – Владимир Игнатенко, генеральный директор ИТАР-ТАСС, с 2012 г. – член Совета федерации РФ.

Остальные члены правления – высокопоставленные правительственные чиновники, в том числе из МИДа и Россотрудничества. Глава попечительского совета – Сергей Нарышкин, экс-председатель Государственной думы РФ, а ныне директор Службы внешней разведки.

Члены совета – тоже правительственные чиновники, вплоть до заместителя министра иностранных дел. Бросается в глаза, что ни в правлении, ни в совете нет иностранцев, хотя организация должна объединять, по идее, именно заграничную русскую прессу. Однако ни один представитель иностранной русской прессы даже для видимости не был введен в руководящие органы ВАРП, объединившего, по официальным данным, более 250 органов прессы из 83 стран мира.

Конгрессы русской прессы проходят каждый год и каждый раз в новом месте – Нью-Йорке (2000), Киеве (2001, 2011), Берлине (2002), Баку (2003), Софии (2004), Хельсинки и Стокгольме (2005), Астане (2006), Москве (1999, 2008, 2015), Люцерне (2009), Тель-Авиве (2010, 2017), Неаполе (2012), Минске (2013, 2017), Шанхае (2014), Париже (2007, 2016).

В Париже в 2007 г. «хозяйкой» конгресса была обесчещенная к тому времени «Русская мысль». В Берлине 2002 г. – газета «Русская Германия», позже получившая во время конгресса в Киеве в 2011 г. почетную грамоту правительства РФ, наряду с русскими СМИ из Чехии, Литвы, Венгрии и Ирландии.

В 2014 г., после захвата Крыма и агрессии России в Донбассе, вся заграничная агентура влияния Москвы резко активизировалась. Чем хуже становилось внешнеполитическое положение Москвы, тем больше средств и усилий вкладывалось в пропагандистскую обработку аудитории русской прессы за границей.

Симптомом роста активности стало создание в 2014 г. фонда ВАРП. Его полное название – Фонд сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой. В качестве цели фонда обозначено: «развитие сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой, направленного на формирование объективного образа России…».

Руководство фонда то же, что и у ВАРП, – Игнатенко и Нарышкин. Исполнительный директор – заместитель гендиректора ТАСС Александр Клейн. Новый фонд становится легальным источником средств для финансирования заграничных средств массовой информации.

«Одним из важнейших направлений работы Фонда может стать и информационная поддержка русскоязычных СМИ, предоставление информации Российских агентств на безвозмездной основе. Особенно важно получение разрешения на публикацию авторских фотографий на законной и бесплатной основе, что поможет улучшить качество местных информационных источников. А в некоторых случаях необходима и прямая финансовая помощь изданиям (в особенности печатным) для того, чтобы стать более доступными для широкого круга соотечественников, проживающих за рубежом», – говорится в документах фонда.

Введение тотального контроля над заграничной русской прессой стало для Москвы довольно простым и быстрым делом. Для того чтобы подчинить себе СМИ с многомиллионной суммарно аудиторией, оказалось достаточным подкупить (завербовать, направить на работу) всего две-три сотни человек по всему миру. Ежегодные конгрессы русской прессы, которые собирают 200–300 участников, – это одновременно и приманка, и метод манипулирования, и рабочие совещания с исполнителями пропагандистских заказов.

Промышленный шпионаж

Промышленный шпионаж, покупка на Западе научных изобретений и технических секретов всегда были главной задачей действовавших на Западе офицеров КГБ и ГРУ. От успехов в этой области зависело развитие советской военной промышленности и, в конечном счете, военное могущество СССР. Военно-политическая информация и тем более пропаганда имели второстепенное значение. Несомненно, важное, но не настолько. Вербовочная работа с западными учеными была существенной составляющей этой деятельности и приносила иногда грандиозные успехи. Из самых известных – похищение американских атомных секретов в 40-е гг.

За последние четверть века за границей выросло обширное эмигрантское сообщество, включающее ученых, сделавших на Западе карьеру. Соответственно в очень большой степени выросли и возможности проникновения с их помощью в западную научную среду, в том числе и в области высоких и военных технологий.

В октябре 2017 г. в Сочи состоялся Всемирный фестиваль молодежи и студентов, мероприятие чисто пропагандистское. Выступая на открытии фестиваля, Путин заявил о намерении привлечь для работы в России ученых-эмигрантов, причем уже добившихся профессиональных успехов.

На самом деле программа привлечения в Россию ученых-мигрантов с помощью больших грантов работает уже довольно давно и непосредственно связана с одной очень любопытной якобы эмигрантской организацией.

Международная ассоциация русскоговорящих ученых (Russian-speaking Academic Science Association – RASA) была основана на Первом международном семинаре бывших советских ученых во Франции в 2008 г. Официально RASA является «некоммерческой неправительственной организацией для развития связей русскоговорящих ученых за рубежом». Фактически создание RASA инициировано Российским правительством, которое, судя по многим признакам, ее и финансирует.

Как раз в 2008 г. было объявлено «мероприятие 1,5» Министерства науки и образования России. Предполагалось приглашать иностранных ученых российского (советского) происхождения на работу в Россию для руководства научными проектами на очень хороших финансовых условиях. Западный профессор получал группу из трех-четырех человек и должен был проводить в России не менее чем два месяца в году.

Ассоциация состоит из трех секций – американской, европейской и азиатской (возникшей только в 2015 г). Ее деятельность организуется Международным координационным советом, куда входят представители всех секций и президент RASA, избираемый на два года. Президентами уже побывали профессора из Франции (Вячеслав Сафаров), Германии (Борис Чичков), США (Владимир Шильцев и Игорь Ефимов).

На Западе RASA проводит конференции, просветительские чтения и популяризирует достижения российской науки. В этих конференциях участвуют функционеры Россотрудничества, «Русского мира», международных отделов секретных военных концернов, таких как «Росатом» и «Роскосмос», Координационного совета российских соотечественников, консульские и посольские чиновники РФ, работающие с эмигрантами. Все они – представители различных ведомств госбезопасности, выполняющие специфические государственные задания.

Можно с большой долей уверенности предположить, что члены руководства RASA с самого начала работают в интересах российского правительства, а рядовые члены, как минимум, – возможные объекты вербовки. Трудно предположить, что западный исследователь, работающий часть времени в России, будет иметь секреты от своих российских работодателей.

Работа с иностранными политическими и деловыми кругами

Российские спецслужбы работают не только с русскоязычной заграничной средой. Для окучивания местных политических и деловых кругов существуют специальные институции.

Летом 2016 г. в Берлине с большой помпой открылась организация под высокопарным названием Исследовательский институт «Диалог цивилизаций». Официально этот институт – «международная независимая негосударственная организация, занимающаяся изучением вопросов международных отношений, содействием повышению международной безопасности». Цель института – «выработка рекомендаций в сфере предотвращения развития конфликтов и снижения напряженности в мире».

Но все это вызывает большие сомнения. Ни о независимости, ни об исследованиях, ни о международной безопасности речь тут не идет. Все обстоит с точностью наоборот. Это очередная специфическая организация, придуманная специально для работы с немецкими политическими и деловыми кругами.

Псевдонаучных и псеводообщественных институтов и фондов, созданных Москвой в последние десятилетия и в России, и по всему миру, – многие десятки. У всех у них более или менее похожее происхождение. Но не все организованы на такую широкую ногу. Исключительное положение «Диалога цивилизаций» в общей массе таких же подставных контор определяется личностью его основателя – Владимира Якунина. В его биографию стоит вглядеться внимательно.

Якунин окончил в 1972 г. Ленинградский механический институт (Военмех), по специальности «производство летательных аппаратов». В 70-е гг. обучался в Краснознаменном институте КГБ СССР (ныне – «Академия внешней разведки»), служил в научно-технической разведке – Первом главном управлении КГБ СССР (ПГУ). С 1981 по 1991 г. служил в дипломатическом ведомстве.

В 1996 г. был вместе с Путиным соучредителем дачного кооператива «Озеро». С 2005 по 2015 г. – президент ОАО «Российские железные дороги», которое переняло часть функций упраздненного в 2004 г. Министерства путей сообщения. Звание Якунина неизвестно, но по некоторым сведениям он генерал КГБ. Профессиональная биография Якунина – это биография сотрудника госбезопасности, всю жизнь работавшего под прикрытием. Вполне напрашивается предположение, что основная профессия Владимира Якунина – внешняя разведка.

Институт был создан менее чем через год после отставки Якунина с поста президента ОАО «Российские железные дороги». Летом 2016 г. в прессе появилась информация о том, что институт располагает суммой в 25 млн евро, и что число постоянных сотрудников должно достигнуть 20 человек, плюс от 30 до 60 привлеченных экспертов.

Первая конференция института в Берлине состоялась 1 декабря 2016 г. С тех пор конференции, приемы и круглые столы проводятся там регулярно, один-два раза в месяц.

Длинный список иностранных участников мероприятий и экспертов института «Диалог цивилизаций» – это одновременно и список «друзей Москвы». Случайно оказаться в нем трудно. Для любого западного политика или ученого ситуация с институтом Якунина и с самим Якуниным совершенно прозрачна. В любом случае прояснить ее сегодня можно очень просто и очень быстро. Поэтому, думается, сам факт участия в деятельности института Якунина указывает на сознательное решение сотрудничать с путинским режимом и представлять его интересы.

Ценность таких людей для российских властей резко возрастает по мере того, как углубляется внешнеполитическая изоляция России.

Послесловие

В этой статье упомянуты только несколько самых крупных и характерных агентур влияния Кремля за границей. Те, которые бросаются в глаза и не особенно маскируют свою деятельность.

В реальности число и разнообразие подобных организаций практически не поддаются учету. Как и способы маскировки – от невинной, на первый взгляд, культурной деятельности по распространению русского языка с помощью московских программ и преподавателей, до не менее невинно выглядящих спортивных клубов, пропагандирующих по всему миру боевые искусства, разработанные в недрах советских спецслужб.

От международных «академий» с гэбэшной подкладкой, раздающих потешные ордена и титулы нужным людям на всех континентах, до обществ советских и российских десантников, странным образом образовавшихся в далеких от бывшего СССР странах. И до международных объединений выпускников советско-российских высших учебных заведений, в которых издавна и с понятными целями обучались иностранцы.

Вся эта работа требует невероятных объемов финансирования, но и эффективность ее трудно переоценить.

Дмитрий Хмельницкий, «ZN,UA»