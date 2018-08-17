«Председатель КГБ Коми» получил четыре года за посты в соцсетях

Житель столицы республики Коми, города Сыктывкар, получил четыре года колонии за посты в соцсетях. Он объявлял себя «председателем КГБ Коми АССР».

Суд приговорил жителя Сыктывкара к четырем годам колонии общего режима за посты в соцсетях. Его обвинили в призывах к экстремистской деятельности и возбуждении ненависти и вражды в интернете ( ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 282 УК РФ), передает «Настоящее Время».

Согласно обвинению, 40-летний сыктывкарец «разделял радикально-экстремистские взгляды в отношении действующего государственного устройства» и поддерживал движение за «возрождение СССР». Себя он объявил «председателем КГБ Коми АССР».

Следствие утверждает, что в то время, когда мужчина находился под домашним арестом за нападение на сотрудников ГИБДД, он разместил на своей странице ВКонтакте в открытом доступе изображения, тексты и видеофайлы с призывами к экстремизму, а также связанные с пропагандой насилия в отношении представителей власти и возбуждением ненависти и вражды в отношении лиц еврейской национальности.

«Будучи обвиняемым по уголовному делу, мужчина продолжал агитировать за применение насилия и убийств сотрудников правоохранительных органов», – говорится в сообщении прокуратуры.

Обвиняемый отрицал размещение подобных постов в соцсетях. Несмотря на это, суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на срок два года.

Приговор в законную силу не вступил.

«Настоящее Время»