Греция сменила губернатора Афона после скандала с российскими дипломатами

Скандал с российскими дипломатами обрастает новыми подробностями. Вслед за высылкой российских деятелей из Греции власти страны сменили губернатора Афона.

После скандала с российскими дипломатами власти Греции сменили губернатора самоуправляемой области Афона. Об этом сообщил на своей странице в Facebook епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), архиепископ Черниговский и Нежинский, глава Информационного управления Киевской патриархии, секретарь Священного Синода УПЦ КП Евстратий Зоря.

«Маленькая, но красноречивая деталь – правительство Греции назначила нового губернатора Афона, который представляет в этой самоуправляемой области афинскую светскую власть», – говорится в сообщении.

Маленька, але красномовна деталь — уряд Греції змінив державного губернатора Афону, який представляє в цій самокерованій… Опубліковано Євстратієм Зорею П'ятниця, 17 серпня 2018 р.

Евстратий Зоря отмечает, что предыдущий губернатор работал на Афоне 22 года, из них 8 – губернатором, поэтому очевидно своей деятельностью или бездействием, но имел отношение к распространению на Афоне российского политического и финансового влияния.

«Новый губернатор тесно связан с американской греческой диаспорой и особенно мотивирован защищать интересы и авторитет Вселенского Патриарха, которому Афон канонически подчиненный», – добавляет священник.

Евстратий Зоря уточнил, что новый губернатор при вступление в должность «подчеркнул, что будет следить юрисдикцию Вселенского Константинопольского Патриархата над Святой Горой Афон, выразив свое уважение и любовь Святейшему Патриарху Константинопольскому Варфоломею как правящему архиерею Святой Горы».

«Украинско-Российское обозрение»