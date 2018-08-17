Русская любовь. Женщины-шпионки из России в странах Запада

В шпионских играх Москва использует не только новые технологии, но и безотказные старые: добывать секретную информацию всеми возможными способами на Запад отправлены сотни российских шпионок привлекательной внешности, располагающих любым количеством денег.

В ноябре 2016 года, когда Америка приходила в себя после неожиданной для многих победы Дональда Трампа на президентских выборах, Мария Бутина, российская студентка Американского университета в Вашингтоне, устроила костюмированную вечеринку по случаю своего 28‑летия. Об этом на страницах журнала «Новое Время» пишет журналист Анна Павленко.

Неподалеку от своего вуза, в Café Deluxe, девушка встречала гостей, в том числе политиков-республиканцев из предвыборного штаба Трампа, нарядившись в костюм императрицы Александры Федоровны. Ее бойфренд, 54‑летний Пол Эриксон, юрист и консультант Республиканской партии, предстал в образе Распутина. Дополняла русский колорит праздника ледяная скульптура в форме бутылки с серпом и молотом, из которой бил фонтанчик водки.

По словам нескольких участников торжества, с которыми побеседовало американское издание The Daily Beast, в тот вечер Эриксон рассказывал гостям о своей работе в команде Трампа, а Бутина хвасталась, как помогала соратникам избранного президента налаживать связи с Россией.

Ее истории с удовольствием послушали бы и агенты ФБР, которые начали регулярно приглашать девушку на допросы весной 2018 года. Однако с ними Бутина вела себя куда скромнее.

Американские спецслужбы почти год наблюдали за деятельностью студентки, а в середине июля арестовали ее по обвинению в преступном сговоре и работе незарегистрированным иностранным агентом. В Вашингтоне подозревают: налаживая связи с Республиканской партией и ее главным спонсором – Национальной стрелковой ассоциацией (NRA), россиянка пыталась создать не­официальный канал коммуникаций между окружением Трампа и кремлевской верхушкой. Для достижения своих целей девушка с яркой внешностью и напористым характером использовала всевозможные средства.

Сексуальный шпионаж, или так называемые медовые ловушки, использовали еще советские спецслужбы – например, чтобы “проникнуть в головы и сердца” объектов слежки в Западной Германии, вспоминает профессор Энтони Глиз, директор Центра исследований безопасности и разведки Букингемского университета. По его мнению, новые инциденты указывают на неразрывную связь российских ФСБ и СВР (Служба внешней разведки) с советским КГБ, на общность их методов и преемственность персонала.

Среди россиянок, которые оказались в эпицентре недавних шпионских скандалов, эксперты вспоминают Екатерину Затуливетер и Анну Чапман. “Сколько еще таких, как эти леди? Предполагаю, сотни по всем западным странам”,– прикидывает Глиз.

Главной целью работы российских спецслужб специалисты называют влияние на выборы и подрыв демократии в странах Запада, признавая: масштаб их работы поражает.

“Недавние случаи раскрытого российского шпионажа как в США, так и в Европе указывают на энергичные и широкие разведывательные усилия, на которые выделяются серьезные ресурсы и персонал”,– утверждает Эндрю Боуэн, политолог, эксперт по безопасности и международным отношениям из Бостонского колледжа.

При этом Боуэн отмечает: не все агенты Москвы специально обучены и открыто завербованы. Многие из них – обычные люди, которые оказались в положении, представляющем интерес для спецслужб, пошли на сближение с агентами и так стали приносить пользу российской разведке.

Рыжеволосая красавица, дочь алтайского бизнесмена Мария Бутина всегда отличалась бойким нравом. У себя на родине, в Барнауле, она работала журналистом, занималась общественной деятельностью – выступала за предоставление россиянам права на владение личным огнестрельным оружием – и была активисткой молодежного крыла партии власти Единая Россия.

Летом 2015‑го Бутина прилетела в Лас-Вегас на встречу кандидата в президенты Дональда Трампа с прессой. Ей удалось задать Трампу вопрос: какой будет его внешняя политика в случае избрания и, в частности, какими будут отношения США с Россией?

“Я знаю Путина. И, я вам скажу, мы с ним ладим”, – ответил Трамп.

Ответ порадовал россиянку, которая, по словам ее американских знакомых, не раз говорила о своей симпатии к Путину и даже носила портрет российского лидера на чехле смартфона. К слову, в 2011 году именно сотрудничество с путинской партией помогло ей перебраться из провинции в Москву.

В столице Бутина устроилась помощницей 60‑летнего Александра Торшина, заместителя председателя Банка России и пожизненного члена NRA. В 2015‑м она отправилась с ним в США и с тех пор стала регулярно наведываться за океан. А еще через год поступила на факультет международных отношений в Американский университет, получила студенческую визу и осела в Вашингтоне. Этот шаг, по мнению Глиза, может указывать на то, что россиянке было поручено при необходимости играть в очень долгую игру.

Одним из методов работы Бутиной, исходя из материалов ФБР, стал секс в обмен на связи и протекцию. Также через постель она предположительно вербовала новых агентов. Все это время ее любовником и проводником в мир американской политики оставался Пол Эриксон – еще один член NRA, с которым девушка познакомилась в Москве на почве общего интереса к оружию, а в США жила с ним в одной квартире.

“Мария была “спящим” [шпионом] в двух смыслах: максимально долго пребывала “в спящем режиме” и по ночам спала с нужными людьми”, – комментирует Глиз.

По данным обвинителей, финансовую поддержку россиянке оказывали еще несколько американских граждан, а также неназванный по имени “российский олигарх”. Журналисты предполагают: им является Константин Николаев, российский миллиардер и бизнес-партнер приближенных к Путину Аркадия и Игоря Ротенбергов.

Налаживать связи с американскими политиками Бутиной помогал Джордж Д. О’Нил-младший, потомок семьи Рокфеллеров, бизнесмен и издатель журнала The American Conservative. Встречалась Бутина и с сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим на мероприятии NRA в 2016 году.

Все это время россиянка пользовалась своим настоящим именем и охотно фотографировалась с американскими чиновниками. “То, насколько в открытую она играла, является одной из самых примечательных особенностей дела Бутиной”, – делится с НВ Пол Пиллар, старший научный сотрудник Джорджтаунского университета и института Брукингса с 28‑летним стажем работы в ЦРУ. Он отмечает: если обычно подобные операции предполагают секретность, то эта была особенно наглой.

Пиллар вспоминает о шпионском скандале восьмилетней давности, когда в США была задержана россиянка Анна Чапман. Специально обученная шпионка, дочь дипломата и, по некоторым данным, экс-разведчика КГБ, вместе с группой агентов занималась поиском информации об американском ядерном оружии, политических партиях, руководстве ЦРУ и сплетнях в Белом доме.

И хотя Чапман, как и Бутина, не использовала вымышленного имени, действовала она более осторожно. Например, для общения с другими агентами использовала пароли и передавала информацию через частную сеть между компьютерами. Тогда как Бутина открыто переписывалась в мессенджерах и проявляла высокую активность в социальных сетях.

Несмотря на отличия, многие уже окрестили Бутину “алтайской Чапман”: обе хорошенькие россиянки для достижения своих целей использовали секс.

Раньше других сравнил девушек многолетний начальник Бутиной Торшин. “Ты превзошла Чапман: она позирует с игрушечными пистолетами, а ты – с настоящими”, – писал он своей помощнице весной 2017 года, когда ее подозрительную активность заметили американские СМИ.

Не прошло и месяца с момента ареста Бутиной, как в прессе разразился новый скандал: авторитетная британская газета The Guardian написала, как после десяти лет работы в американском посольстве в Москве по подозрению в шпионаже была уволена гражданка России. То, что женщина в свободное от работы время регулярно встречалась с сотрудниками ФСБ, выяснилось в ходе специальной проверки в 2017 году.

По мнению Глиза, выявление шпионки в посольстве – плохой знак, так как указывает на провал разведывательных органов США в отсеивании чужих агентов, причем провал глубиной в десятилетие. И все же западные спецслужбы не дремлют, о чем говорят несколько громких скандалов последних лет.

Так, в декабре 2010 года полиция Лондона задержала 25‑летнюю россиянку Екатерину Затуливетер, помощницу Майкла Хэнкока, 64‑летнего депутата парламента и члена комитета безопасности. Девушку обвинили в использовании сексуальной связи с чиновником для передачи секретной информации в Москву. Та призналась в романе с боссом, однако сотрудничество с российскими спецслужбами опровергла.

В итоге суд оправдал Затуливетер, но некоторые эксперты по‑прежнему не верят в случайность ее связи с депутатом. Среди них и Глиз, который причисляет любовницу Хэнкока к шпионкам, которые соблазняют “страдающих ожирением и часто уродливых старых политиков”, чтобы выведать секреты.

Другие используют интим не для сбора информации, а для получения компромата. Жертвой такого приема летом 2009 года стал Джеймс Хадсон, заместитель британского консула в Екатеринбурге. Тогда на одном из местных сайтов появился профессионально снятый видеоролик об утехах дипломата с двумя проститутками, после чего Хадсон был со скандалом уволен и вернулся на родину.

“Секретные спецслужбы России могли подставить дипломата, чтобы сконфузить Великобританию, с которой у них сейчас неважные отношения”,– писали сразу после инцидента британские СМИ.

Спустя год, в апреле 2010‑го, под прицел охотниц за компроматом попали уже российские граждане: оппозиционеры и журналисты. В сети по­явились записи интимных сцен с участием публициста Виктора Шендеровича, журналиста Михаила Фишмана и некоторых других известных критическим отношением к Кремлю россиян. С ними в кадре была одна и та же девушка – модель Екатерина Герасимова по прозвищу Муму. Как потом выяснилось, она несколько лет подряд знакомилась с оппозиционными деятелями, представляясь журналисткой, а когда отношения переходили на стадию интима, делала запись на скрытую камеру.

О том, что у россиян есть “клубничный компромат” даже на американского президента, пресса заговорила в январе 2017‑го. Тогда экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил рассказал журналистам, что во время своего визита в Москву в ноябре 2013 года Дональд Трамп провел ночь в гостинице Ритц-Карлтон с проститутками, а россияне записали все на видео. И хотя этот факт пока не нашел подтверждения, его по‑прежнему широко обсуждают не только в прессе, но и в Вашингтоне.

Эксперты признают: секс-шпионаж – старый метод, которым пользуются спецслужбы многих стран мира. О его популярности в советской, а затем и российской разведке Олег Калугин, экс-генерал КГБ, ныне живущий в США, как‑то сказал: “В Америке и на Западе время от времени мужчин просят постоять за родину. Ну а мы в России просим женщин полежать за нее”.

Впрочем, “лежать за родину” готовы и мужчины. Так, в январе 2015‑го в США был арестован россиянин Евгений Буряков, подозреваемый в сборе секретной информации для СВР и вербовке студенток и сотрудниц финансовых консалтинговых компаний. Он был приговорен к 2,5 годам тюрьмы, но затем досрочно освобожден и депортирован в Россию. Эксперты отмечают, что современных российских шпионов, в отличие от советских предшественников, стала интересовать не только политическая, но и экономическая секретная информация.

При этом более опасными, по мнению Глиза, остаются все же не похитители информации, а агенты влияния – такие как Чапман и Бутина. Ведь им поручено не только выведывать секреты, а искать способ привести политику чужого государства в соответствие целям и амбициям своей страны.

Эксперты сомневаются, что свежий скандал с Бутиной приведет к перевороту в американско-российской дипломатии. Долгие годы обе стороны не допускали серьезных отклонений в отношениях из‑за разоблаченных разведывательных операций, поясняет Пиллар.

Однако ветеран ЦРУ отмечает: “Американские политики и без того с подозрением относятся к курсу Трампа в отношении Москвы и будут смотреть на подобные шпионские скандалы как на дополнительную причину вести себя с Россией жестко”.

Анна Павленко, «Новое Время»