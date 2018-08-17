В Украине испытали новые крылатые ракеты для обороны морского побережья

Украина испытала крылатые ракеты необходимые для обороны Азовского побережья. На испытаниях присутствовал глава СНБО Украины Турчинов.

На юге Одесской области состоялись успешные испытания крылатой ракеты украинского производства. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

На испытаниях присутствовал секретарь СНБО Александр Турчинов, который заверил, что украинские ракеты способны обеспечить оборону Черноморского и Азовского побережья, при необходимости, даже в портах их базирования.

По словам Турчинова, дальность полета ракеты до 300 км. Также ракеты этого класса – это мощное высокоточное оружие, «способное уничтожать любые морские и наземные цели».

«Во время испытания было точно поражено морскую цель на расстоянии 100 км», – сообщил Турчинов.

Кроме того Турчинов отметил, что с помощью крылатых ракет могут быть уничтожены военные и инфраструктурные объекты, в частности, «стратегические мосты и паромные переправы в случае их использования врагом для агрессии против нашего государства».

14 августа Турчинов заявил о возможности украинских ракетных комплексов конструкторского бюро «Луч» эффективно уничтожать вражеские цели на фронте.

На предприятии он осмотрел производства ракетного комплекса «Ольха», а также новую украинскую крылатую ракету «Нептун».

Пресс-служба СНБО Украины