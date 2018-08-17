Украинские военные не могли обстрелять наблюдателей миссии ОБСЕ, – штаб ООС

Украинская сторона настаивает на том, что наблюдателей миссии ОБСЕ обстреляла российская сторона. С позиций ВСУ обстрел данного участка местности невозможен.

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон говорит, что патруль СММ ОБСЕ накануне обстреляли с позиции боевиков. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

«По результатам анализа местности обстрел ВСУ невозможен. Профиль высот участка местности и расстояние позиций ВСУ от места нахождения патруля ОБСЕ более 2 км не позволяют вести огонь», – отметили в ООС.

В свою очередь, обстрел СММ велся по 100-150 м к северу и северо-западу от места нахождения патруля.

По информации ООС, именно на этом расстоянии находятся позиции вооруженных формирований России.

В Операции объединенных сил считают, что огонь из стрелкового оружия вели, чтобы скомпрометировать ВСУ, а обвинения в сторону ВСУ в несоблюдении Минских договоренностей связывают с заседанием Трехсторонней контактной группы.

Утром 16 августа патруль специальной мониторинговой миссии попал под обстрел на северо-востоке оккупированного Гольмовского, в 50 километрах от Донецка.

Представители патруля услышали взрывы примерно в 500 м на севере и в 500 м на юго-юго-востоке от них, а затем около 10 выстрелов из стрелкового оружия за 100-150 м на север и северо-запад.

Пресс-служба штаба ООС