В Сербии пресекли военную обучение молодежи российскими инструкторами

Сербская полиция прекратила работу «военно-патриотического» лагеря, где подростков обучали военному делу российские инструкторы. Инструкторы, так же вели пропаганду по теме «истории сербско-русской дружбы»

Сербская полиция прекратила работу «военно-патриотического» лагеря для подростков и молодежи, организованного сербскими и российскими ветеранскими и «патриотическими» объединениями. Об этом пишет «Blic».

«Лагеря на Златиборе больше не существует», – сказал министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович. Он заявил, что отдал приказ о ликвидации лагеря из-за возможного жестокого обращения с детьми и обеспокоенности общественности.

По его словам, приоритетом является безопасность детей и безопасное возвращение их домой.

«Сейчас идет завершающий этап демонтажа лагеря, таким образом, его больше не существует», – сказал Стефанович.

Эта информацию подтвердил и Желько Вукелич, организатор лагеря.

«Произошло то, что произошло. Мы получили запрет от полиции Ужице. Они прибыли в лагерь в конце вечера, около 22 часов, и попросили закрыть его», – сказал Вукелич.

Ранее на сборы на известный сербский горный курорт прибыло около тридцати подростков и молодых людей от 14 до 23 лет. Молодежь училась оказанию первой медицинской помощи, а также правилам ведения боя: как правильно вести себя во время боевого столкновения, как стрелять из огнестрельного оружия, как защитить себя холодным оружием.

Инструкторы также провели пропагандистскую работу об «истории сербско-русской дружбы».

«Blic»