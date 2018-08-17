Встреча Путина и Меркель пройдет в «нетрадиционной форме»

Брифинг глав государств пройдет перед встречей за закрытыми дверями. Это связано с планами канцлера Меркель и нацлидера Путина на субботний вечер.

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель проведут в субботу, 18 августа, переговоры в Берлине в не совсем традиционном формате: они сначала сделают заявление для журналистов, а потом пойдут на беседу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает российское агентство «Известия».

По его словам, формат связан с тем, что лидеры двух стран, встреча которых запланирована на вторую половину дня субботы, не хотят себя ограничивать во времени итоговой пресс-конференции.

«Они обозначат круг тем. Дело в том, что, поскольку речь идет о второй половине дня, чтобы не ограничивать себя по времени, но и не уходить (в ночь), с учетом того, что все-таки это суббота, совсем поздно делать заявления с информационной точки зрения не совсем удобно», — сказал Песков.

«Если будет необходимость, мы проинформируем о решении по итогам переговоров», – добавил пресс-секретарь Путина.

По словам представителя немецкого правительства, Меркель и Путин будут говорить об урегулировании конфликта в Сирии, ситуации на востоке Украины и вопросах энергетики.

Песков напомнил также, что перед визитом в Берлин Путин сделает остановку в Австрии для того, чтобы присутствовать на свадьбе министра иностранных дел этой страны Карин Кнайсль.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель заявила в пятницу, что не ожидает от своей субботней встречи с президентом России Владимиром Путиным каких-то конкретных результатов. Об этом пишет «Reuters».

«Это рабочая встреча, от которой не ожидается конкретных результатов, но количество проблем, которые беспокоят нас – от Украины и Сирии до вопросов экономического сотрудничества – настолько велико, что вполне оправданно находиться в постоянном диалоге», – сказала Меркель.

Выступая на пресс-конференции с черногорским премьер-министром Душко Марковичем в Берлине, Меркель также заявила, что четырехсторонняя встреча Германии, России, Турции и Франции по Сирии может иметь смысл.

По словам представителя немецкого правительства, Меркель и Путин будут говорить об урегулировании конфликта в Сирии, ситуации на востоке Украины и вопросах энергетики.

Отметим, что в 2015 году Путин не пришел на свадьбу Пескова, хотя его жена Татьяна Навка говорила, что президента приглашали.

Целый ряд австрийских политиков критикует приглашение Путина на свадьбу.

«Известия»