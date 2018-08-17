Советник Трампа и Путин обсудят вопросы, которые не обсуждались в Хельсинки

Встреча Болтона с Путиным является продолжением Хельсинского саммита. Речь на встрече пойдет, прежде всего идет о договорах по контролю над вооружениями, а также роли Ирана в Сирии.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон обсудит договоры о контроле над вооружениями и роль Ирана в Сирии на переговорах с российским коллегой Николаем Патрушевым в Женеве на следующей неделе. Об этом сообщил чиновник американской администрации, пишет «Reuters».

Встреча является продолжением саммита Трампа с президентом России Путиным в Хельсинки в июле.

Трамп провел встречу один на один с Путиным во время этого саммита. Белый дом не обнародовал многих подробностей встречи. Но чиновник назвал список тем, которые, по его словам, обсуждали два президента.

Ведущей темой разговора стала война в Сирии, отметил он, в частности роль Ирана там и гуманитарная ситуация в стране.

Оба согласились, что иранцы должны уйти из Сирии, но Россия сказала, что это сложная задача, сказал чиновник.

Трамп и Путин обсудили контроль над вооружениями, в том числе новый договор СНВ о ядерных силах средней дальности времен холодной войны (РСМД), который запретил ядерные, обычные баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км.

Чиновник сказал, что лидеры не договорились о путях продвижения вперед по контролю над вооружениями.

Болтон — критик нового договора о СНВ, согласованного при администрации президента-демократа Барака Обамы.

Трамп также поднял вопрос о российском газопроводе «Северный поток-2» в Германию, который он резко раскритиковал, с Путиным, сообщил чиновник.

Непосредственно после его встречи с Путиным, которая продолжалась более двух часов, Трамп уведомил Болтона, государственного секретаря Майка Помпео и Джона Хантсмана, посла США в России, об их встрече в течение примерно 15 минут, сказал чиновник.

Чиновник подчеркнул, что Трамп сказал Путину, что вмешательство России в выборы должно прекратиться в 2018 году. Соединенные Штаты проводят выборы в Конгресс в ноябре.

Путин заявил на отдельных встречах, что российское государство не вмешивалось в выборы в США, но это оставило «большое пространство» другим российским игрокам, отметил чиновник.

Россия и США обвиняют друг друга в нарушении договора о СНВ. Трамп раскритиковал положения нового подписанного им закона о «Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны» (NDAA), в котором содержится требование к Белому дому отчитываться о шагах, предпринятых в ответ на нарушение Россией Соглашения об открытом небе, а также предоставлять отчеты о новом соглашении по ядерному оружию СНВ.

«Reuters»