Омельян советует заробитчанам ехать в ЕС, а не в Россию

Отвечая на вопросы относительно прекращения пассажирского железнодорожного сообщения с Россией министр инфраструктуры Омелян выразил уверенность, что украинская сторона не пострадает.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян посоветовал украинским заробитчанам в России ехать в страны Европейского Союза. Об этом он сказал на брифинге, который связан с его предложением закрыть пассажирское железнодорожное сообщение с РФ, передает «Левый Берег».

«Мы говорим, что у нас там некоторое количество заробитчан… Если вы хотите работать – есть достаточно рабочих мест в Украине, каждый год создаются тысячи мест. Если вы хотите работать за границей – пожалуйста, страны Европейского Союза. Вы получите больше денег, в более комфортных условиях, в безопасности», – заявил министр.

Омелян считает, что отмена поездов в Россию не будет иметь большого значения для граждан Украины.

«В течение последних лет пассажиропоток в сторону Российской Федерации сократился в разы. Если в 2013 году только железнодорожный транспорт перевез больше 4 миллионов, то сейчас эта цифра упала до 800 тысяч», – заявил министр. Подвижной состав, который используется для перевозок в Российскую Федерацию, по мнению Омеляна, может быть использован для внутренних перевозок.

Министр уверен, что «Укрзализныця» не пострадает от отмены прибыльных российских направлений.

«Действительно убыточный вид перевозок – это пригородные перевозки. Стоимость пригородных перевозок регулируется только по согласованию с местными органами местной власти, а они хотят держать цену как можно ниже. Второй момент – очень много безбилетников. По меньшей мере половина людей, которые пользуются электричками, не платят денег за проезд. Третья проблема – у нас нет собственного производства электричек», – рассказал Омелян.

Напомним, что в трудовой миграции задействованы около 4 млн украинцев, что составляет более 16% трудоспособного населения Украины. Наиболее популярные страны для заработков – соседние Польша и Россия, причем Польша, а не Россия, сейчас занимает лидерские позиции по потоку украинских мигрантов: если в 2012 году в РФ работали 43% украинских заробитчан, то в 2017 их доля сократилась до 26%, а в Польше наоборот выросла до 40%.

«Левый Берег»