Психопатия России. Об симптомах психологического нездоровья российского населения

Стирание психологических границ индивидуального и общественного неизбежно приводит к нарушению государственных границ. Россия явно психологически нездорова.

Российское население ярко демонстрирует признаки, если не психологического нездоровья, то явных психологических проблем. Причем это демонстрируется на общественном уровне. Об этом на своей странице в Facebook пишет писатель, поэт, переводчик Борис Херсонский.

1. Идеи величия вроде Третьего Рима, а четвертому – не бывать, «русского мира», а иному – не бывать, особая миссия в мире – и как же тогда без войны?

Психопатология режима.1. Идеи величия — типа Третьего Рима, а четвертому не бывать, Русского мира, а иному не бывать,… Опубліковано Борисом Херсонским Четвер, 16 серпня 2018 р.

2. Стирание границ между «я» и «не-я» – россияне, украинцы, белорусы (в идеале – все славяне) один народ. Стирание психологических границ неизбежно приводит к нарушению государственных границ.

3. Идеи преследования. США и НАТО – два лика дьявола, преследующие фигуранта. Они плетут интриги, вооружаются, готовы стереть фигуранта с лица земли.

4. Расщепление объекта: украинцы – это то же народ, что и россияне. Одновременно с этим – украинцы продались бесу и преследуют россиян. То есть, Украина одновременно и хороший, и плохой объект. В целом – расщепленное, «манихейское» восприятие мира.

5. Психотическая проекция, приписывание агрессивности жертве.

6. Селективное игнорирование реальности, отрицание, грубые рационализации, содержащие в себе противоречия, которые никого не смущают. В целом – грубое нарушение контакта с реальностью.

7. Вождь, которого И.П. Павлов, вероятно, назвал бы застойным очагом возбуждения в коре головного мозга народа.

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Борис Херсонский, Facebook