В Киеве украинских бизнесменов оштрафовали за торговлю запрещенными книгами

Сотрудник СБУ, в ходе проверки выявили наличие запрещенной к реализации в Украине печатную продукцию из России. Двое бизнесменов занимавшиеся реализацией запрещенных российских книг были оштрафованы.

На книжном рынке «Петровка» в Киеве сотрудники СБУ оштрафовали двух предпринимателей за продажу литературы, запрещенной Госкомитетом по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

Двое предпринимателей оштрафованы на 37,2 тыс. гривен за продажу книг, ввезенных из России без разрешительных документов. Книги изъяты из продажи.

Госкомтелерадио сообщает о 14 протоколах и штрафах за продажу запрещенных книг. Общая сумма штрафных санкций составляет 521 220 грн.

Напомним, что с 1 января 2017 вступил в силу Закон Украины о введении ограничений на продажу иностранной печатной продукции антиукраинского содержания, запрещающий ввоз и продажу книг, изданных в России или на оккупированных Россией территорией. Издательская продукция, ввезенная в Украину после 1 января, изымается из торговой сети, а продавцы получают штраф в размере 10 минимальных заработных плат.

На этой неделе в «черный список» запрещенных авторов Минкультуры добавили троих российских писателей и украинского политолога.

Пресс-служба Госкомтелерадио