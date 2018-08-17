Свадебный подполковник. Зачем Путина пригласили в Австрию?

Кремль официально подтвердил присутствие Владимира Путина на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Российского президента трудно назвать близким другом австрийской четы, так что его присутствие на бракосочетании говорит скорее о желании выступить в роли свадебного генерала, точнее – подполковника.

Можно понять честолюбивый мотив Кнайсль – у человека, только недавно занявшегося большой политикой на национальном уровне, на свадьбе будет «сам Путин». Интереснее понять, зачем это присутствие «самому Путину». Об этом пишет на страницах российского издания «Грани.Ру» Виталий Портников.

Но если вдуматься, «свадебный подполковник» совершенно логичен. Его поездка на свадьбу – демонстрация поддержки не только Кнайсль, но и всем западным политическим силам, ориентирующимся на Кремль.

Поездка Путина еще раз напоминает, что это за силы. Кнайсль стала главой австрийского внешнеполитического ведомства по квоте Австрийской партии свободы. В советской терминологии, которую Путин так любит, когда вспоминает о победе во Второй мировой войне, эту партию легко бы назвали неонацистской. Сейчас называют ультраправой. Тем не менее и лидер партии Хайнц-Кристиан Штрахе, и другие ее руководители и активисты неоднократно были замечены в плохо замаскированных симпатиях к нацистским временам.

Сама Кнайсль, которая хочет, чтобы ее считали независимым интеллектуалом, не исключение. Исследовательница Ближнего Востока, она опубликована книгу, в которой антисемитизм, как это принято в современной Европе ультраправых и ультралевых, лишь замаскирован антисионизмом.

Можно, конечно, ничего этого не замечать. Можно делать вид, что на самом деле Партия свободы давно отказалась от симпатий к гитлеризму и борется за австрийский суверенитет и против миграции. Но правда – она другая. Она в том, что глава государства, чья идеология выстроена вокруг победы во Второй мировой войне, будет на общем празднике с теми, кто был бы отнюдь не против, если бы в той войне победила бы совсем другая страна. И Путина это не смущает – как Сталина не смущали договоренности с Гитлером и «дружба, скрепленная кровью».

Да-да, это продолжение все той же давней традиции: ненависть к демократии, к ценностям свободного мира, желание взять реванш и добиться расширения империи неизменно приводят Кремль в лагерь безумцев, делают Россию покровительницей и союзницей этого лагеря. В конце 30-х это были нацисты. После войны – ультралевые террористы, которые проходили подготовку в специальных лагерях советских спецслужб. Сегодня Кремль одной рукой поддерживает ультраправых, другой – леваков, лишь бы они были полны решимости разрушить Европейский Союз и развязать Путину руки в его мечтах по возрождению советской империи и укрощению ее бывших республик и сателлитов.

Так что можно сказать, что в подходах Кремля нет никакой очевидной идеологии, одно стремление к хаосу и дестабилизации. Но поездка «свадебного подполковника» в Австрию доказывает, что сердце Путина все же отдано именно ультраправым европейским политикам – тем самым, против единомышленников которых «деды воевали».

Виталий Портников, «Грани.Ру»