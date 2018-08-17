Медиа назвали главную цель визита Путина в Австрию на свадьбу главы МИД Кнайсль

Прежде всего Кремль намерен и дальше укреплять свои партнерские связи с европейскими «союзниками». В этом плане символический визит в Австрию должен продемонстрировать твердость позиций России, укрепления связей с Австрией и поддержку своим европейским «союзникам».

Президент Путин будет укреплять связи с Австрией, посетив 18 августа свадьбу министра иностранных дел, 53-летней Карин Кнайсль, с 65-летним бизнесменом Вольфгангом Майлингером. Об этом пишет «The Times».

Анонс визита Владимира Путина стал неожиданностью: в 2015 году он не пришел на свадьбу пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, хотя его жена Татьяна Навка говорила, что президента приглашали.

По дороге на свадьбу, которая пройдет на юге федеральной земли Штирия, Путин посетит Берлин, где проведет переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Австрийские масс-медиа напоминают, что визит Путина в Вену два месяца назад обошелся австрийским налогоплательщикам в 423 тыс. евро. Представитель австрийского МИД назвал приезд президента России рабочим визитом и отметил, что это будет «личный визит на частный праздник, из которого не следует смена внешнеполитической позиции Австрии».

Участие российского президента в свадьбе раскритиковали в делегации Социал-демократической партии в Европарламенте, назвав такой визит «провокацией с европейским измерением».

«Министр иностранных дел Кнайсль, которая должна работать в дипломатии, устроила свадьбу, пригласив Путина. С имиджем строителя мостов полностью распрощались. Стыдно, какой образ австрийское правительство посылает партнерам ЕС во время председательства в Совете Европы», – сказала Эвелин Регнер, передает «Nachrichten».

Карин Кнайсль возглавляет МИД Австрии с конца прошлого года. Она живет на небольшой ферме к югу от Вены. Министр знает по меньшей мере семь языков, прекрасно разбирается в Ближнем Востоке и неоднократно призывала к диалогу с Россией на фоне противостояния Москвы и Запада.

Кнайсль родилась в Вене, но в четырехлетнем возрасте переехала в Амман – столицу Иордании, пишет «BBC». Ее отец был личным пилотом короля Хусейна и помогал создавать национальную авиакомпанию – Royal Jordanian Airlines. Мать Кнайсль работала стюардессой.

В 1970 году из-за начала гражданской войны в этой стране семья будущего министра иностранных дел должна была покинуть Иорданию, однако интерес к Ближнему Востоку у госпожи Кнайсль сохранился. В старшей школе, например, она активно следила за войной в Ливане и даже посвятила этой теме дипломную работу.

В середине 1980-х Кнайсль изучала право и восточные языки в Университете Вены. Свое образование она продолжила в Еврейском университете Иерусалима и в Университете Иордании.

Еще год Кнайсль занималась арабистикой в ​​Университете Джорджтауна в США. В 1992 году она защитила в Национальной школе администрации во Франции диссертацию, посвященную границам на Ближнем Востоке.

Родной язык Кнайсль – немецкий, это позволит ей во время свадьбы непосредственно общаться с Владимиром Путиным, который владеет этим языком.

Министр иностранных дел Австрии также прекрасно владеет арабским. Кроме того, она говорит на английском, французском, итальянском и испанском, а также знает иврит и венгерский. Недавно чиновница начала изучать китайский.

«Нам нужно сотрудничать с Россией в Сирии, Йемене, Иране, по вопросам, касающихся ядерной сделки с Ираном. Мы надеемся, что Россия сможет повлиять на Иран, особенно в том, что касается присутствия Ирана у границ Израиля в Сирии», – говорила она в интервью австрийскому телевидению.

«The Times»