Три главные угрозы миро-системе: когда начнется глобальный кризис?

Каждый месяц, иногда по нескольку раз, известные финансисты, политики и даже организации уровня Всемирного банка предрекают новый экономический кризис глобального масштаба. При этом ключевые их аргументы можно вместить в несколько абзацев.

Очередным ньюзмейкером на этой неделе стал легендарный банкир, управляющий инвестиционного фонда RIT Capital Partners Джейкоб Ротшильд. Об этом пишет на страницах «Деловой Столицы» Алексей Шевнин.

В послании к своим вкладчикам он заявил о возможном кризисе на развивающихся рынках и рисках для мирового экономического порядка и безопасности. Черные прогнозы для мировой экономики повторяются все чаще, но с похожим набором доводов. Выделим три основных фактора, которые, по мнению многих экспертов, подталкивают ко всемирному кризису.

Угроза №1. Дорогой доллар

Так называемая политика дорогого доллара и повышение процентных ставок в крупнейшей экономике мира приводят к оттоку капитала из развивающихся стран.

После кризиса 2008-2009 гг. Федеральная резервная система США стимулировала деловую активность увеличением денежной массы в обращении на триллионы долларов, выкупая на рынке казначейские и ипотечные облигации. Это называется «количественным смягчением», поскольку денег становилось все больше. Но с ускорением темпов роста американской экономики на первый план вышла проблема инфляции, а значит доллар следует сделать дефицитным и более дорогим. Это политика «количественного ужесточения» – изъятие из оборота «лишних» долларов в обмен на казначейские облигации США.

В рамках политики дорогого доллара ФРС увеличивает плату за пользование деньгами, подняв базовую ставку до 2% и анонсировав новые повышения, в перспективе до 3,35%. Для США это довольно много. Простыми словами, кредиты становятся дороже. Растет и доходность казначейских облигаций, которая достигла уже 3% по 10-летним бондам и может повыситься еще на полпроцента до конца года.

Теперь инвесторам выгодно забирать капиталы из развивающихся рынков и размещать их в США. Так, лучше купить безрисковые облигации страны с крупнейшей экономикой доходностью 3%, чем, к примеру, украинские бонды, хоть и с доходностью в разы выше. В частности, это может привести к падению курса валют развивающихся стран, а также трудностям с погашением их международных займов, которые обычно формируются в долларах.

Угроза №2. Торговые войны

Протекционистская политика крупнейших экономик мира, называемая торговыми

войнами, чревата резким замедлением роста глобального ВВП.

Инициированное США повышение пошлин, в том числе на сталь и алюминий, с целью защиты своего производителя, вызвало ответную реакцию Китая, Евросоюза, Турции и других крупных игроков: под ограничительные пошлины попали многие американские товары – от фруктов до мотоциклов Harley Davidson. Из-за повышения торговых барьеров разрываются деловые связи, дорожает продукция и уменьшается позитивный эффект специализации, когда в разных регионах производят то, для чего располагают наилучшими ресурсами. Все это может привести к сокращению выпуска в глобальном масштабе.

Торговые войны бьют и по финансовым рынкам.

Из последнего: как только американский президент Дональд Трамп 10 августа распорядился вдвое поднять пошлины на алюминий и сталь из Турции (до 20% и 50% соответственно), лира пошла на очередной круг девальвации. Конечно, обесценение турецкой валюты началось еще несколько лет назад, в том числе из-за проинфляционной политики Анкары, однако заявление Трампа подбило лиру еще процентов на 20%. Даже евро за день потерял 1%. Из-за негативных новостей из Турции инвесторы засомневались в стабильности валют других развивающихся стран, в частности, южноафриканского ранда и индийской рупии.

Угроза №3. Геополитические потрясения

Мировую экономику могут подорвать и геополитические кризисы, такие как войны и

разрыв отношений между крупными торговыми партнерами.

«Мы по-прежнему обеспокоены геополитическими проблемами, в том числе Brexit,

ситуацией в Северной Корее и на Ближнем Востоке, в то время как популизм

распространяется по всему миру… Эта ситуация ставит под угрозу послевоенный

экономический порядок и безопасность», – считает Джейкоб Ротшильд.

По его словам, уже высока вероятность крупнейшего вооруженного конфликта на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, и с ухудшением экономической ситуации в развивающихся странах почти неизбежна большая война в этом регионе.

А во Всемирном банке, кроме перечисленных, видят геополитические риски в ухудшающихся отношениях России и Запада и антиглобалистких настроениях. В свою очередь инвестор-миллиардер Джон Сорос, который, кстати, тоже прогнозирует кризис на развивающихся рынках из-за политики дорого доллара, также предостерегает о негативных последствиях возможного разрыва ядерного соглашения с Ираном и неподконтрольной миграции в ЕС.

Алексей Шевнин, «Деловая Столица»