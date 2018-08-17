Дело «Нового величия»: правоохранитель в России всегда прав

18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик вышли из СИЗО: Дорогомиловский суд Москвы изменил им меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Обеим вменяют в вину участие в экстремистской организации «Новое величие».

Девушки провели в изоляторе пять месяцев. Это дело имело большой общественный резонанс: так, в среду, 15 августа, в Москве прошел митинг в поддержку обвиняемых. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что либеральной общественности рано праздновать победу.

Мария Дубовик и Анна Павликова – дома, но это еще не свобода, а пока лишь разновидность ареста. Они по–прежнему обвиняются по серьезной уголовной статье – «организация экстремистского сообщества».

Представители суда и следствия не согласны с тезисом, что фигурантов дела «Нового величия» отпустили из СИЗО в результате общественного давления. Как известно, были и апелляции к высшей российской власти, и международному сообществу, и марши протеста в Москве и Петербурге. Нет, дело не в этом. Официальная версия звучит так – основные следственные действия закончились, и держать девушек в изоляторе более не имело смысла. Все остальное – не более чем совпадение.

Вопросов как минимум два: можно ли считать выход Павликовой и Дубовик победой демократической либеральной общественности, и что дальше? Каким будет в итоге приговор по «Новому величию» – не упекут ли вчерашних школьниц в колонию?

На сегодня, кажется, нет, но у нас, как известно, возможно все.

Что можно предсказать с точностью 98%, – приговор, в любом случае, будет обвинительным. Может быть, девушки получат условный срок. Но вот что касается других участников организации, то у них есть все шансы отправиться в места лишения свободы. На сегодня в СИЗО остаются еще четыре молодых человека возрастом от 20 до 30 лет. Среди них есть и те, кто по данным следствия, охотился на педофилов и совершал иные не очень законные действия. В общем и целом, за них, видимо, уже не будут так активно заступаться.

Главная проблема здесь, наверное, в том, можно ли демократической общественности праздновать победу? Дело в том, что система не может проиграть, равно как и признать, что, мол, поторопились, передавили, несчастные девушки ни за что пострадали.

У нас правоохранитель всегда прав.

Такова на сегодняшний день политическая конструкция. Именно в этой связи нельзя строить радужные прогнозы относительно дальнейшей судьбы Павликовой и Дубовик. Не применительно к тому, виноваты они или нет. В России если ты попал в СИЗО, значит, было за что – этот принцип остается незыблемым. Он универсален для всех случаев. Страна большая, и общественной поддержки на всех не хватит.

Вот в Москве получилось, но система-то осталась прежней. Этих отпустили, а сколько еще остаются сидеть? Например, дела за лайк и репост только множатся.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»