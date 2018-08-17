Первым в российском списке на ликвидацию должен был быть Муждабаев, – Бабченко

Бабченко не считает себя «первым лицом» которое желает устранить российское руководство. Журналист, так же намекнул на вероятного заказчика преступления.

Журналист Аркадий Бабченко заявил, что первым в списке «заказных» Россией был не он, а заместитель гендиректора канала ATR Айдер Муждабаев. Также он выразил мнение, что попытки покушений на журналистов со стороны России будут продолжаться. Об этом он сказал в авторской программе Евгения Киселева на телеканале «Прямий» канале, передает «Детектор.Медиа».

По словам Бабченко, ему предоставили охрану задолго до самой спецоперации по инсценировкой убийства, на этапе ее подготовки. А после того, как стало известно, что он жив, Бабченко с семьей пришлось переехать в «безопасное место», где они до сих пор находятся под охраной.

При этом журналист отметил, что не может разглашать подробности, из скольких человек состоит охрана. Только добавил, что они вооружены «достаточно».

Бабченко отметил, что сейчас почти никуда не выходит, а каждый выход из дома это тоже почти «спецоперация». В частности, для интервью Прямом канала его специально привезли в пресс-центр СБУ. По словам Бабченко, в таком режиме ему с семьей придется жить как минимум до выборов президента Украины. Также он нигде не работает, потому что опасно «приезжать к известному месту в известное время».

Журналист сообщил также, что первым в списке «заказных» Россией был не он, а заместитель гендиректора канала ATR Айдер Муждабаев. Однако затем заказчик решил «устранить» первым Бабченко через лицо, о которой он в то время начал писать в своих материалах. На уточняющий вопрос ведущего, это был Путин, Бабченко ответил, что нет: «Второй человек после Путина»

«Детектор.Медиа»