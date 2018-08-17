Доверенное лицо Путина приговорили в Украине к условному сроку

Суд приговорил основательницу и руководителя крымского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» Одновол принимавшей участие в мероприятий по сбору подписей в поддержку Путина к условному сроку.
Деснянский районный суд Киева приговорил к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы условно Елену Одновол, которая являлась доверенным лицом Владимира Путина как кандидата в Президенты России на выборах в аннексированном РФ Крыму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.
Приговор был вынесен 16 августа.
Русские деньги. Когда по счетам заплатит коллективный Путин?
Суд утвердил соглашение о признании вины, заключенное прокурором с обвиняемой.
Согласно приговору Одновол признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса. Условиями заключения соглашения является безоговорочное признание Одновол своей вины, активное способствование раскрытию преступления, отсутствие отягчающих обстоятельств.
Выступающего за автономию Закарпатья Ковача обвиняют в работе на Москву
Одновол была основательницей и руководительницей крымского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» и участницей мероприятий по сбору подписей в поддержку Путина. Ее задержали весной на админгранице с оккупированным Крымом.