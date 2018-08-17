На Ставрополье военная техника будет показана на сельскохозяйственной выставке

Шоу военной техники впервые включили в программу выставки новинок сельскохозяйственной техники «День поля Ставропольского края». Военную технику аграриям покажут впервые, до нынешнего года на этой выставке ограничивались сельхозтехникой.

Выставка проводится 16-17 августа в селе Преображенское Буденновского района. В этом году в ней участвуют порядка 50 производителей сельхозмашин, представлено около 100 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства региона, передает ставропольский новостной портал «News Tracker».

Впервые в этом году в программу, кроме соревнований механизаторов и комбайнеров, включена демонстрация военной техники.

Первые машины для участия в военном шоу прибыли на выставку в четверг, однако демонстрация боевой техники и авиашоу запланированы на второй день мероприятия.

«News Tracker»