Украина прекратит пассажирское сообщение с Россией

Разработан ответный комплекс мер на препятствия чинимые Россией судоходству в Азовском и Черном море. В числе этих мер и ограничение пассажирского сообщения с Россией.

Министерство инфраструктуры разработало комплекс ответных мер на действия РФ по препятствованию судоходству в Азовском и Черном морях, которые в том числе включают ограничение пассажирского сообщения с РФ. Об этом в эфире «5 канала» рассказал министр Владимир Омелян.

Он сказал, что пока не готов разглашать эти меры, так как это «должно быть государственное решение», но подтвердил, что одним из элементов является отмена поездов.

«В условиях войны о любом нормальном сотрудничестве с Российской Федерацией речи быть не может. Нравится это кому-то или не нравится, но действия Украины должны быть жесткими и адекватными. Один из элементов, которые мы предлагаем правительству для утверждения, – отмена железнодорожного пассажирского сообщения. Я считаю, что таким путем мы обезопасим украинцев, которые все еще на свой страх и риск ездят в РФ от возможности быть похищенными или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов Российской Федерации. Мы видим, что такие случаи участились», – констатирует министр.

«Если мы воюем, то нечего туда ездить», – заявил Омелян.

Министр рассчитывает, что отмена пассажирского железнодорожного сообщения с Россией стимулирует перевозки в другие страны.

«Авиация развивается. Убежден, что такая же история будет и c железнодорожным, и с автобусным сообщением», – подчеркнул глава Мининфраструктуры.

Напомним, что российское направление является одним из самых прибыльных для «Укрзализныци». К примеру, в 2017 году поезд №5/6 Киев – Москва принес 154 млн гривен прибыли. Однако в целом пассажирские перевозки дальнего сообщения были глубоко убыточными. Общий убыток за 2017 год составил 3,5 млрд гривен.

«5 канал»