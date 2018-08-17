Агония Януковича. Почему больше не будет госизмен президентов Украины?

В четверг, 16 августа, защита Виктора Януковича устроила очередную цирковую программу в Оболонском суде с целью сорвать его заседание. Однако добилась лишь переноса дебатов.

Заседание началось с того, что председательствующий судья Владислав Девятко попросил правоохранителей убрать колонки, которые принесли адвокаты экс-президента – беглеца. Главный защитник Януковича Виталий Сердюк настаивал на том, что государственный адвокат Юрий Рябовол не может защищать его клиента, потому что тот от него отказался. Чтобы помешать Рябоволу, он вызвал полицию, пишет на «Depo.Власть» Игорь Петренко.

Далее Сердюк заявил, что адвокатов Януковича «избили». Как только заседание возобновилось, судья Девятко попросил вывести из зала якобы представителя адвокатской компании Aver Lex в зеленой рубашке, который пытается сорвать слушания. В ответ Сердюк потребовал отвода состава суда.

Дальше ситуация стала напоминать цирк шапито, когда адвокаты экс-президента криками пытались заглушить речь прокуроров. В итоге судья принял решение перенести прения на середину сентября, чтобы предоставить дополнительное время новым государственным адвокатам Януковича Юрию Рябоволу и Александру Байдику на ознакомление с делом. Генпрокуратура обнародовала текст выступления обвинения, который не дали услышать Сердюк и компания.

Напомним, прокуроры требуют осудить Януковича за государственную измену на 15 лет. Это уже породило очередную волну недовольства, – в соцсетях требуют пожизненного заключения. Заметим: это лишь одно из дел, которые инкриминируют «ростовском беженцу», и осуждение его по нему уже можно будет считать победой правосудия.

Итак, что произошло в суде, кроме клоунады имени Сердюка. Первое – похоже, процесс ускоряется. Адвокаты Януковича, те, которые пытаются затянуть рассмотрение дела, исчерпали ресурсы по затяжкам, отсюда и колонки и шум, задействованные ими. В сентябре они попытаются повторить сегодняшний спектакль, ведь у них есть зритель и в Украине, и, главное, в Москве (или в Ростове, где там сейчас скрывается их клиент). Адвокаты отрабатывают свои деньги, и только этим можно объяснить их активность.

Второе – судя по тексту обвинения, у судей не будет повода оправдать Януковича, и это главное. Осуждение экс-президента станет своеобразной точкой отсчета и по другим делам, которые касаются высокопоставленных чиновников бывшего режима и лиц, причастных к преступлениям против Майдана. Проще говоря, после этого суды должно наконец прорвать. По крайней мере, остается на это надеяться.

Третье: интересно было бы услышать позицию Национальной Ассоциации адвокатов Украины и других уважаемых адвокатских объединений относительно поведения Сердюка. Это очень важно, учитывая профессиональную этику. Потому что у нас адвокаты много внимания уделяют защите собственных прав, но не замечают некорректности в действиях коллег.

Четвертое – действия адвокатов активно обсуждают в эфирах и сетях, однако бросается в глаза, что политические силы как-то отстранились от этого. Складывается впечатление, что эти ребята сидят в засаде в ожидании провала прокуратуры в суде. Ведь по законам предвыборной борьбы, 15 лет тюрьмы для бывшего президента – рейтинговые пункты для власти.

И, последнее: если действительно в процессе над Януковичем лед тронулся и приговор будет осенью, это станет важным морально-этическим моментом, который будет означать, что больше никогда первое должностное лицо в стране не станет на путь государственной измены.

Игорь Петренко, «Depo.Власть»