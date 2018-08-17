Москва пытается свалить на Украину ответственность за экологическую катастрофу на Донбассе

В настоящее время российские и аффилированные с Россией информационные ресурсы усиленно разгоняют дезинформацию о якобы причастности ССО Украины к радиоактивному заражению на Донбассе и в Ростовской области России. Заражение стало следствием российской оккупации украинского Донбасса.

Российская дезинформация о причастности Украины к ухудшению радиационной обстановки на оккупированном Донбассе разгоняется с целью вывести Кремль из под удара. Оккупация части Донбасса и фактическое убийство экономики региона привела к серьезной экологической катастрофе, которая угрожает уже и самой самой России. Об этом на своей странице в Facebook пишет руководитель отдела «Мир» украинского издания «Левый Берег» Игорь Соловей.

«Очередной фейк о силах специальных операций Украины, которые якобы получили контейнер с радиоактивными отходами, чтобы отравить водоемы на оккупированной территории разгоняется не просто так», – пишет в своем посте Соловей

Очередной фейк о силах специальных операций Украины, которые якобы получили контейнер с радиоактивными отходами, чтобы… Опубліковано Solovey Igor П'ятниця, 17 серпня 2018 р.

Журналист подчеркивает, что теперь почитателей «ДНР», а также жителей приграничных районов России можно «поздравить» с экологической катастрофой, которая приведет к грандиозным трагическим последствиям, в первую очередь, для людей, проживающих на этих территориях.

«Данная экологическая катастрофа – это следствие преступной политики ставленников Кремля и самой Москвы на оккупированном Донбассе», – отмечет Соловей

Если учесть, что первые затопили шахту «Юный коммунар», после чего радиоактивные воды на постоянной основе начали попадать в горизонты, а затем в речку Северский Донец и Дон. А вторые скрывали данный факт накануне ЧМ-2018, не предпринимая никаких действий, чтобы не сеять панику и не напугать будущих гостей мундиаля.

О том, что на Донбассе назревает свой локальный Чернобыль, СМИ писали еще в апреле, – подчеркнул Соловей. А тревогу били даже в международных структурах. Так, по сообщениям еще от 14 апреля 2018 года говорилось, что в «ДНР», под Енакиево собираются отключить насосы шахты «Юный коммунар», где уже почти сорок лет хранится гигантская радиоактивная капсула.

При этом эксперты отмечали, что если давно заброшенные угольные выработки затопить, то с водой в грунт, а затем и в водные артерии, попадет убийственная радиация и Чернобыль покажется детским лепетом в дальнейшей перспективе.

«Но «МГБ ДНР» – то есть ФСБ РФ, накануне ЧМ-2018 бодро рапортавало в Москву, что все под контролем, а все эти угрозы и сообщения – это информационные провокации «хунты», – отмечает Соловей.

Теперь в Москве, а вернее на Лубянке, осознав масштабы экологической катастрофы, которая уже глубоко проникла вглубь России, решили не бить тревогу и локализовать последствия, а с начала назначить «крайних» и подготовить общественное мнение: почему жители «ДНР» и приграничных российских территорий вдоль водных артерий начинали тяжело болеть и мрут как «мухи» – поэтому и проводятся сейчас ФСБ РФ каструбатая информационная кампания, как украинский спецназ собирается или уже собрался отравить воду на Донбассе радиоактивными отходами.

«Может это поможет кому-то в Москве уйти от ответственности, но точно уже не поможет жителям зараженных территорий», – пишет в заключение Соловей.

«Украинско-Российское обозрение»