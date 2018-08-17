Выступающего за автономию Закарпатья Ковача обвиняют в работе на Москву

Вектор венгерской политики на ближайшие годы очень точно характеризует цитата одного из венгерских евродепутатов: «Евросоюз задыхается, и если мы вовремя не вернем на восток, то дальше идти некуда. Так что, матушка-Россия, снова вы будете спасать Европу. Уже не в первый раз».

Так говорил в 2014 году в интервью «Комсомольской Правде» венгерский политик Бела Ковач, представленный газетой как «депутат Европарламента от Венгрии, сопредседатель межпарламентской рабочей группы по энергетике комиссии Россия – ЕС». «Комсомольская Правда» не забыла упомянуть, что Ковач «закончил факультет международной экономики МГИМО». В качестве наблюдателя он присутствовал на выборах в Абхазии, включенном Россией Крыма и на контролируемых пророссийскими сепаратистами территориях Донбасса – и каждый раз высоко оценивал организацию и ход этих мероприятий. Об этом пишет редакция закарпатского регионального сайта «Groza-News.com.ua».

Сейчас Бела Ковач находится под судом у себя на родине – по обвинению в шпионаже в пользу России. При этом он не арестован, свободно передвигается не только по Венгрии, но и за ее пределами. Правда, в октябре 2015 Ковач был лишен депутатской неприкосновенности, а два года спустя покинул ряды ультраправой партии «Йоббик», членом которой был 10 лет. В ее истории Бела Ковач сыграл заметную роль – настолько специфическую, что даже среди членов партии он был известен как «КГБела».

Из заявления Белы Ковача, декабрь 2017:

«… Я никогда не действовал в интересах иностранного государства против органов Европейского союза, так же как и не делал бюджетных махинаций (Ковача и нескольких его коллег обвиняют в мошенничестве при найме помощников депутатов Европарламента. – РС). Я верю в независимый венгерский суд и собираюсь опровергнуть все выдвинутые против меня обвинения … Мне понятно, что правительство с помощью органов прокуратуры сознательно сделало так, чтобы обвинения против меня совпали по времени с предвыборной ка дам. Чтобы не навредить партии, которая, скорее всего, станет главной оппозиционной силой, я объявляю о своем выходе из нее «.

Процесс по делу Ковача начался в Будапеште в июле. Он проходит в закрытом режиме и, пожалуй, будет продолжаться еще пару месяцев. Дело «КГБелы» венгерские и западные СМИ называют одним из самых показательных примеров того, как работает механизм формирования прокремлевских политических сил и сетей поддержки в европейских странах. Весьма интересна в этом отношении биография Белы Ковача.

В 2014 году, когда об обвинениях в адрес Ковача заговорили впервые, венгерское издание Index опубликовало подробное расследование, касающееся личности этого политика. По данным автора расследования, журналиста Андраша Деже, иметь Ковача, жительница венгерского села в окрестностях Будапешта, вступила во внебрачную связь с советским офицером, служил на прилегающей военной базе. В 1960 году она родила мальчика, который был передан на воспитание в семью Ковачей и назван Белой в честь названного отца, который подтвердил журналистам всю эту информацию. О своем происхождении Бела Ковач узнал позже, уже во взрослом возрасте. Ковач-старший работал в Токио в числе техперсонала венгерского посольства. Там же учился и его приемный сын. Здесь он познакомился с русской девушкой по имени Светлана Истошина, на которой женился в середине 80-х, уже закончив МГИМО в Москве.

Светлана – она ​​на семь лет старше Беллы – оказалась дама с весьма интересной биографией. Характерно, что некоторые подробности жизненного пути своей жены ее муж узнал только от журналистов. (Сама Истошина с ними не общается). По данным Андраша Дежё, с конца 1970-х годов Светлана была курьером КГБ, жила в Японии, где и познакомилась с Белой, а до этого, в 1979 году, вышла замуж за японского ядерного физика Омию Массанори. На момент бракосочетания с Ковачем (1986) этот брак не был расторгнут. Более того, в начале 80-х Светлана время была еще и женой австрийца Марио Шена – человека с богатой криминальной биографией, ныне покойного. О Шене известно, что фиктивные браки с женщинами из стран Восточной Европы служили для него одним из способов заработка. Для Истошиной же это стало возможностью приобрести австрийское гражданство, что помогало ей в выполнении поручений спецслужб: в те годы активно ездит по миру гражданка СССР была явлением редким и могла привлечь к себе ненужное внимание. Впрочем, Белла Ковач любые связи своей жены с КГБ решительно отрицает.

Во второй половине 80-х Ковач с женой жили в основном в Венгрии, а вот после краха соцлагеря и распада СССР надолго перебрались в Россию.

Оттуда Бела Ковач вернулся на родину лишь в 2003 году, причем весьма состоятельным человеком. Происхождение его средств неизвестно. Сам Ковач заявляет, что работал в нескольких уже не существующих российских фирмах на больших менеджерских позициях, но расследование, проведенное венгерским журналистом Сабольч Паньи, а не выявило следов присутствия Ковача в любых зарегистрированных в РФ коммерческих структурах. Зато известно, что после своего возвращения Бела Ковач вступил в партию «Йоббик» ( «За лучшую Венгрию»), став одним из ее крупнейших частных спонсоров. А заодно предоставив в распоряжение ультраправых невесть откуда взялась у него сеть региональных активистов.

В 2006 году рейтинг «Йоббика» находился на уровне менее 3 процентов, но вскоре стал расти, в том числе благодаря организаторским усилиям Белы Ковача. В 2008-м «КГБела» вместе с тогдашним лидером партии Габором Воной съездил в Москву (где вообще бывает очень часто). Там они установили контакты с рядом российских политиков. После этого с националистической и весьма антироссийски настроенной партией происходит метаморфоза: лидеры «Йоббика» включают в программные установки партии положение о «восточном векторе» венгерской политики, о необходимости сближения с Россией и Турцией как альтернативе ЕС и НАТО.

В 2009 году «Йоббик» осуществляет политический прорыв, получив около 15 процентов голосов на выборах в Европарламент.

Одним из евродепутатов от этой партии становится Бела Ковач. Он тут же завязывает контакты с другими евроскептические и радикально-националистическими силами, создав Альянс европейских национальных движений (AENM). Ковач активно выступает против Евросоюза и за укрепление связей с Россией, в 2014 году поддерживает аннексию Крыма, посещает так называемую «ДНР». В том же году венгерские спецслужбы фиксируют его тайные контакты с российскими дипломатами – точнее, сотрудниками российской разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Депутат венгерского парламента от правящей партии «Фидес» Иштван Холлик открыто заявляет, что Ковач «шпионил в пользу России и возил [оттуда] деньги для» Йоббика «. Над «КГБелой» сгущаются тучи. Его обвиняют в том, что он передавал российской стороне информацию об энергетической и визовой политике ЕС, носила закрытый характер.

Однако Сабольч Паньи обращает внимание на то, что дело Ковача было в ускоренном порядке востребована прокуратурой в венгерской контрразведки (АН), которая вела расследование.

Ссылаясь на своих собеседников в рядах сотрудников спецслужб, Паньи отмечает, что это произошло перед тем, как Ковача собирались поймать с поличным – при новых контактах с российской разведкой. Это могло бы вызвать большой дипломатический скандал, который не был на руку правительству Виктора Орбана, известного своей довольно доброжелательной политикой по отношению к Кремлю. В результате из прокуратуры произошла утечка информации в проправительственную прессу, после чего «КГБеле», как считает Паньи, было очень легко замести следы, лишив следствие серьезных доказательств своей вины. «Мой клиент не только по-прежнему работает для Европарламента, но и ездит в служебные поездки в Таджикистан, Абхазию, Россию и другие страны. Если бы он не заслуживал доверия, Европарламент вряд ли позволил бы ему это».

С версией о том, что Ковачу позволят выкрутиться, в беседе с Радио Свобода согласился и пожелал остаться анонимным источник, хорошо знакомый с этим делом. По его мнению, обвинение будет крайне сложно доказать, что «КГБела» должен именно в шпионаже. Скорее всего, его признают виновным лишь в ряде мелких махинаций, связанных с его работой в Европарламенте. С дальнейшей политической карьерой Ковачу, скорее всего, придется распрощаться – хотя бы на время.

Венгерской власти удастся в таком случае убить сразу двух зайцев. С одной стороны, Виктор Орбан сможет указывать Брюссель на дело Ковача, как на пример того, что в Венгрии борются с усилением влияния Кремля. С другой – символическое или близкое к смертной казни «КГБеле» позволит не раздражать Москву и продолжать столь характерное для Орбана маневрирования между Евросоюзом и Россией.

«Groza-News.com.ua»