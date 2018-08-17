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Новости

Лукашенко наградил Кадырова орденом «Дружбы народов»

«БелТА»
17 августа 2018

Награду главе Чеченской республике вручили за «за укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества» между Беларусью и Чечней.

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил орденом «Дружбы народов» главу российского региона Чечня Рамзана Кадырова. Об этом со ссылкой на пресс-службу президента сообщает белорусское агентство «БелТА».

Уточняется, что Кадырова наградили «за укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества» между Беларусью и Чечней.

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Белорусский орден «Дружбы народов» является высшей государственной наградой для иностранных граждан. Награду изготавливают из серебра с позолотой.

Как пишет белорусская служба «Радио Свобода», Кадыров имеет хорошие отношения с Виктором Лукашенко, сыном и помощником президента по национальной безопасности. В конце июня Виктор Лукашенко посещал Чечню и встречался там с Кадыровым.

«БелТА»

Tags: Александр Лукашенко, Беларусь, Рамзан Кадыров, Россия, Чечня

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