Миссия ОБСЕ на Донбассе попала под обстрел

Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел на окраине оккупированного российскими силами Гольмовска недалеко от Донецка. В момент обстрела они разговаривали с боевиком незаконного вооруженного формирования.

16 августа наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на северо-восточной окраине временно оккупированного Гольмовского, что в 49 километрах к северо-востоку от Донецка, попали под обстрел. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Три члена патруля миссии находились снаружи, а двое оставались в салонах автомобилей СММ. Вооруженный автоматом боевик и сотрудник КП Компания «Вода Донбасса» разговаривали с наблюдателями, в то время как два других боевика и два работника сидели в припаркованном неподалеку фургоне.

В 09:14 три члена патруля СММ, находившиеся снаружи автомобилей, услышали взрыв неопределенного происхождения примерно в 500 метрах к северу, а затем еще один взрыв неопределенного происхождения ориентировочно в 500 метрах к юго-юго-востоку, после чего последовали около 10 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 100–150 метров к северу и северо-западу.

По оценке ОБСЕ, в случае двух из этих 10 выстрелов пули пролетели над головами трех членов патруля миссии, находившихся снаружи автомобилей.

Члены патруля СММ незамедлительно сели в автомобили и покинули этот район, после чего вернулись на передовую патрульную базу в Горловку.

По данным ОБСЕ, боевик и работник КП Компания «Вода Донбасса» сели в фургон, на котором они уехали из этого района.

Напомним, на прошлой неделе беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 12 реактивных систем залпового огня на территории объектов, которые расположены во временно оккупированном Хрустальном, что в 56 километрах к юго-западу от Луганска.

СММ ОБСЕ