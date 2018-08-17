В Австрии критикуют приглашение Путина на свадьбу главы МИД Кнайсль

Критики считают, что приглашение российского нацлидера Путина на свадьбу главы внешнеполитического ведомства наносит колоссальнейший удар по престижу и репутации Австрии.

Президент России Владимир Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль перед встречей с Ангелой Меркель. Об этом пишет «Deutsche Welle».

В Австрии критикуют приглашение президента России Владимира Путина на свадьбу главы австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль. Визит российского президента «наносит ущерб» Австрии, заявил австрийский политолог Герхард Манготт в интервью агентству «DPA».

По его словам, предстоящий визит «возбуждает подозрение» в том, что Австрия является «троянским конем России в ЕС». Кроме того, по словам политолога, Путин получает возможность продемонстрировать, что он не находится в изоляции, а напротив – его рады принимать в обществе одной из стран Евросоюза.

Для обеспечения безопасности российского президента в федеральной земле Штирия будут задействованы несколько сотен полицейских и сотрудников подразделения специального назначения «Кобра».

Представитель управления полиции Штирии Франц Грундних объяснил подобные меры законом о полиции и обязательствами в соответствии с международным правом.

Связанные с обеспечением безопасности расходы покроет министерство внутренних дел, подтвердил он.

При этом австрийские СМИ напоминают, что визит Путина в Вену два месяца назад обошелся австрийским налогоплательщикам в 423 тысячи евро.

Представитель австрийского МИДа назвал приезд президента России рабочим визитом. По его словам, подобные меры безопасности «приняты при визите представителя другого государства». Российская сторона «самостоятельно оплатит свои расходы», отметил он.

При этом расходы на празднование свадьбы, «включая затраты на услуги частной охранной компании», возьмут на себя молодожены.

При этом в МИД также отметили, что это будет «личный визит на частное празднество, из которого не следует изменение внешнеполитической позиции Австрии».

Между тем депутат Европарламента от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» австриец Михель Раймон призвал Кнайсль подать в отставку.

Если глава внешнеполитического ведомства «не сделает этого добровольно», федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц должен предложить ее отставку президенту Александру Ван дер Беллену, подчеркнул Раймон в интервью агентству «APA».

Оппозиционная партия «Список Пильца» в свою очередь критикует как то, что за визит важного гостя на свадьбу министра заплатят австрийские налогоплательщики, так и его политический аспект.

«Как должны воспринимать Австрию в мире в роли посредника, если между главой австрийского МИД и президентом РФ очевидно существуют близкие отношения», – сказал Бруно Россман, депутат от партии в австрийском парламенте.

Свадьба министра иностранных дел Австрии, которую посетит российский президент, состоится 18 августа. Позднее в этот же день Путина примет в Германии канцлер ФРГ Ангела Меркель. Встреча состоится в замке Мезеберг – резиденции правительства ФРГ, расположенной неподалеку от Берлина. Темами переговоров станут «актуальные внешнеполитические вопросы» – война в Сирии, конфликт на востоке Украины, а также энергетическая сфера.

«Deutsche Welle»