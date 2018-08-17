Украина стала субъектом международной политики

Помните слова Порошенко, что мы заставили мир пийняты формулу: «Нельзя решать судьбу Украины без Украины». Это реальная субъектность нашей страны, дала очень даже не просто – сильные мира сего не очень желающие вести консультации с теми, кто сегодня «не на коне».

Проще же и на самом деле где-то между собой тихо договориться и поставить тот или иной народ перед фактом. Это совершенно разные ситуации, с разными предпосылками и моральными оценками, но ни в сербы не спрашивали, когда выделяли в отдельное государство Косово, ни в Боснийцев, когда им навязывали нежизнеспособную конфигурацию тройной и двухэтажной конфедерации, как сейчас не интересуются мнением Сирийцев (я не об московскую марионетку Башара Асада, а хотя бы о лидерах сирийской оппозиции и сам народ), пишет на своей странице в Facebook Тарас Черновил. Также когда пренебрегли правом курдов на самоопределение, породив кровавый конфликт на века …

Да что там о других. Во многих столицах стран Центральной и Южной Европы стоят памятники Вудро Вильсону или свято хранят память об этом американского президента. Ведь он стал крестным отцом для многих до тех пор безгосударственных наций. А украинский он «милостиво» позволил разорвать соседним государствам, в том числе и красной Москве. Потому что другие имели сильных лоббистов, политически активные диаспоры, заместителей в мировых элитах, а мы тогда смогли только на «художественную дипломатию».

Пригадуєте слова Порошенка, що ми змусили світ пийняти формулу: "Не можна вирішувати долю України без України". Це… Опубліковано Тарасом Чорноволом Четвер, 16 серпня 2018 р.

Хор Александра Кошица таки действительно достойно нас представил перед миром, но завоевать наше право на независимость таки не мог … Но это было тогда. А сейчас с нами так нельзя и не будет. Не потому, что мы чем-то такие уникальные. Просто у нас есть президент, министерство, дипломатия, которые сумели дожать сильных и богатых. Доказать и убедить.

Примеров уже были десятки, но сейчас имею в виду разговор Порошенко с Меркель накануне ее переговоров с Путиным. На этих переговорах речь пойдет также и об Украине. Это логично, потому что Германия – член Норманнской четверки, а Меркель всегда особенно настаивала на выполнении Рашистаном (и нами, в конце концов, тоже) договоренностей. Будет говорить о том же и сейчас. И поверьте, без лишней комплиментарности.

А о возможных предложений, в том числе и тех, которыми в последнее время регулярно мусорит «Грустная лошадь» и которые, очевидно, озвучит ей лично Путин, Меркель что-то ответить. Так вот, именно для этого и состоялся разговор с Порошенко, чтобы в переговорах, где физически не будет Украины, наша позиция была представлена. И это не какой-то чрезмерный оптимизм. Разговор уже анализируется нашими дипломатами, поэтому могу об этом утверждать с реальным знанием сути.

И еще одно. Сейчас российские технологи в Украине (не пророссийские, а именно русские), как тот же Волошин, с в сих сил стараются распространить официальный кремлевский месседж, что Германия насмерть поссорилась с США и таким образом Трамп уже окончательно оттолкнул Германию в объятия Путина, они там все договорятся и нас поставят перед фактом, а Украине нужно готовиться к объединению интересов Европы и Московии, а следовательно должны чем скорее капитулировать, чтобы не проиграть с еще худшим результатом …

В некоторых от этого начинается привычная истерика. Спокойно. Выпили, если так уже напугало, пару капель валерьянки или несколько дека коньяка и взвинтили память. Ну вспомните, что эти самые украинские рупоры Кремля рассказывали нам накануне встречи Трампа с Путиным – и дословно же то же. А сейчас в Кремле уже заявляют чуть ли не о войне США против Раши. И, в принципе, правильно говорят. А помните, что произошло совсем накануне переговоров Трамп-Путин? И такие же, как и сейчас телефонные переговоры Трампа с Порошенко. Потому что о нас без нас больше нельзя. Мы же, впервые за всю долгую историю нашего народа заставили мир с собой считаться.

Извините за несколько чрезмерной патетичность, но так уж достало это сплошное капитулянства вокруг, иногда же хочется писать и «высоким стилем».

Тарас Черновил, Facebook