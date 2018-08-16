Россия пытается свалить на Украину вину за ухудшение радиационной обстановки на Донбассе

Относительно «радиоактивной» провокации ФСБ против ССО ВСУ: российские средства массовой дезинформации готовят почву для перекладывания ответственности на Украину за радиационную обстановку на Донбассе.

Россия готовит информационное поле для перекладывание ответственности с себя на Украину за радиоактивное загрязнение Донбасса. Об этом пишет на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук.

С утра росСМД (средства массовой дезинформации) активно разгоняют «новость» под заголовками «Киев готовит провокацию с радиоактивными отходами в Донбассе», «ВСУ готовятся отравить Донбасс радиацией», «Хакеры узнали о планах Киева отравить реку в Донбассе» и пр.

Относительно "радиоактивной" провокации ФСБ против ССО ВСУС утра росСМД (средства массовой дезинформации) активно… Опубліковано Dmitry Tymchuk Четвер, 16 серпня 2018 р.

Суть «новости»: российские «хакеры» из некоей группы «Киберберкут» якобы сумели раздобыть документы, которые указывают на то, что Силы спецопераций ВСУ получили контейнер с радиоактивными отходами из могильника «Вакуленчук» в Житомирской области для проведения спецоперации по отравлению водоемов на оккупированной части Донбасса (передача контейнера якобы произошла в апреле 2018 года, обратим внимание на дату — об этом ниже).

«Документы» прилагаются.

Группа «Киберберкут» известна разве что тем, что с 2014 года усиленно разгоняет по росСМД тупо и безграмотно состряпанные в ФСБ фейки, направленные против Украины. Причем именно топорность – фирменный знак разгоняемых этой ФСБшной структурой «обличительных документов».

Так вышло и на этот раз. В опубликованном «акте приема-передачи материалов» (согласно которого ССО якобы и получили «контейнер с радиоактивными отходами») нет ни «шапки», ни установочных данных, ни регистрационного номера и, понятно, нет никакого намека на то, по какому украинскому ведомству вообще проходил этот «акт». Так, кто-то на Лубянке левой ногой накорябал текстик «на отвали», а российские дезинформаторы и пропагандисты теперь и носятся с ним, как дурень с писаной торбой.

Но главное в ином. Еще полтора года назад, 16 января 2017 года (за 1 год и 4 месяца до даты «передачи контейнера ССО»!) Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила о завершении работ по ликвидации могильника радиоактивных отходов «Вакуленчук». Госинспекция тогда рапортовала: в рамках ликвидации могильника радиоактивные отходы были изъяты как из здания хранилища, так и с окружающей территории.

После этого конструкции могильника были демонтированы, а его площадка — рекультивирована. Часть отработанных источников ионизирующего излучения отвезли на хранение в Киевский межобластной специальный комбинат. Твердые ИИИ в виде железобетонных конструкций хранилища и зацементированные жидкие ИИИ переданы на могильник «Буряковка» в Чернобыльской зоне отчуждения.

Потому что там ССО могли получить с несуществующего могильника – одним наркоманам из «Киберберкута» известно.

Мы могли бы посмеяться над этой очередной тупостью ФСБ РФ, да и забыть. Но данная история заставляет задуматься.

Суть в том, что, как помним, с весны этого года оккупанты на оккупированном Донбассе «работают» на затопление шахты «Юнком» в населенном пункте Бунге под Енакиево, в 43 километрах от временно оккупированного Донецка (на этой шахте в 1979 году был взорван ядерный заряд).

А совсем недавно, во время заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ, министр экологии и природных ресурсов Украины О.Семерак возложил ответственность за возможное радиоактивное загрязнение водоносных слоев в регионе из-за затопления «Юнкома» на российских оккупантов. Он тогда сказал: в «ДНР» несколько месяцев назад перестали откачивать воду из шахты, что надо делать постоянно, и «если рудничные воды поднимутся до уровня образовавшейся в результате взрыва полости, в них могут попасть радиоактивные вещества и перенестись на две соседние подобным образом затопленные шахты и загрязнить питьевую воду. Российские специалисты отрицают существование такой опасности, независимые эксперты не допускаются».

Так что российские оккупанты играют на опережение: готовясь загрязнить радиацией воду на Донбассе, фейками уже сегодня пытаются переложить ответственность за свои преступления на Украину…

Дмитрий Тымчук, Facebook