Россия планирует возобновить паромное сообщение между Крымом и Турцией

В России заявили, что готовы возобновить паромное сообщение между оккупированным Крымом и Турцией. Паромное сообщение планируется возобновить до конца осени.

Россия планирует возобновить паромное сообщение аннексированного Крыма с Турцией до конца осени. Об этом сообщил гендиректор госпредприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков, пишет «ТАСС».

«Провели встречу с экспедиторами, судовладельцами о начале работы прямой автопаромной линии Турция – Крым – Турция. Время, когда запустим, считаю, будет осенью», – сказал он.

По словам Волкова, предполагается, что паром сможет ходить в Турцию из порта Керчь, ближайшего к автомобильному мосту через Керченский пролив.

О портах, которые будут задействованы в Турции, пока ничего не известно.

Представитель РФ отметил, что паромная линия будет использоваться для доставки овощей и фруктов из Турции и мяса – из Крыма.

«Порты и службы готовы. Предоставляются комфортные условия будущего сотрудничества. Ждем решения партнеров и подписания договора», – отметил Волков.

По его словам, морское пассажирское сообщение с Турцией планируется запустить в 2019 году.

«В связи с потеплением отношений России и Турции, думаю, мы сработаем», – добавил Волков.

Как известно, между Одессой и турецким Стамбулом курсируют паромы.

«ТАСС»