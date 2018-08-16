Верховный суд Украины признал «ДНР» террористической организацией

В постановление суда говорится о том, что признание террористической организации осуществляется самим судом в конкретном производстве на основании имеющихся материалов и существую квалификационные признаки террористической организации.

Союзницу боевиков на Донбассе разрешили судить за создание террористической организации, хотя «ДНР» такой и не признана. Такое решение принял Верховный суд, сообщает его пресс-служба.

Отмечается, что прокуратура подала кассационную жалобу на решение предыдущих инстанций, которые решили судить женщину по другой статье – содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

Суды отказались инкриминировать обвиняемой создание террористической организации, так как «ДНР» официально таковой не признана.

В свою очередь, Верховный суд не согласился с коллегами.

«Такое признание осуществляется судом в конкретном производстве на основании имеющихся материалов», – объясняют в пресс-службе.

Отмечается, что закон устанавливает конкретные признаки и цели террористической организации.

Так, в постановлении ВС отмечается, что для осуждения лица не требуется отдельное судебное решение, решение органа законодательной или исполнительной власти, которое бы назвало «ДНР» террористической.

«Вне поля зрения апелляционного суда осталось и то, что обстоятельство деятельности «ДНР» как террористической организации подтверждается заявлениями Верховной Рады и ее обращениями в международные организации, национальных парламентов государств мира и т.д.», – подчеркивает пресс-служба.

Так, Верховный суд отменил предыдущее постановление апелляционного суда и приказал ему пересмотреть дело.

Речь идет о деле по обвинению Мартыновой Олеси Сергеевны – украинки из города Торец Донецкой области, уроженки Приморского края Российской Федерации. Она имеет малолетнюю и несовершеннолетнюю дочь, не работает.

По версии следствия, она передавала информацию о передвижении и дислокации Вооруженных сил в Торецк своей знакомой участнице «ДНР».

Женщину задержали в августе 2015 года. В феврале 2017 года ей дали 3 года 6 месяцев и перечислили срок по закону Савченко. Позже, в мае 2017 года апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Указанное решение Верховного суда было принято в июле 2018 года.

Адвокаты подозреваемых в терроризме или пособничестве террористам неоднократно заявляли, что так называемые «республики» не признаны террористическим.

В частности, об этом говорил бывший адвокат нардепа Надежды Савченко.

Нардепу вместе с переговорщиком Владимиром Рубаном инкриминируют приготовления террористического акта и государственного переворота, содействие террористической организации, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля и незаконное обращение с оружием.

Верховный суд Украины