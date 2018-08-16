Любые попытки сорвать Украинские выборы будут жестко пресекаться, – Турчинов

Любые российские попытки вмешаться в президентские и парламентские выборы в Украине будет жестко пресекаться. Эксперты выделяют пять основных способов вмешательства в выборы.

Любые попытки сорвать проведение демократических выборов президента и Верховной Рады будут жестко наказываться сотрудниками Национальной гвардии. Об этом заявил во время тактических учений НГУ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

Секретарь СНБО отметил, что в условиях гибридной войны, не имея возможности прорвать нашу оборону, враг пытается с помощью своей агентуры дестабилизировать ситуацию внутри страны, посеяв уныние, панику и хаос. Противостоит этим провокациям Национальная гвардия.

«Сегодня гвардейцы имеют современную технику, специальные средства и оружие, а главное – высокую профессиональную подготовку для того, чтобы остановить любых преступников, эффективно противодействовать любым попыткам внутренней дестабилизации», – сказал Турчинов, отметив, что все это было продемонстрировано во время учений.

По его словам, все спецсредства, используемые бойцами Нацгвардии, сертифицированы и используются силовыми подразделениями стран НАТО.

Турчинов подчеркнул, что особенно важно обеспечить общественный порядок, и надежную защиту граждан в период, когда начинаются президентская и парламентская избирательные кампании.

«Любые попытки сорвать, незаконно влиять или мешать проведению честных, прозрачных, демократических выборов в Украине должны жестко пресекаться и наказываться. Наше государство способно гарантировать и обеспечить свободное волеизъявление наших граждан», – сказал Турчинов.

Напомним, президент Петр Порошенко поручил СНБО предусмотреть заседание по противодействию вмешательству России в выборы.

Ранее научный сотрудник Центра по вопросам трансатлантических отношений при Университете Джонса Хопкинса в США Николай Воробьев назвал пять способов, как Россия может повлиять на результаты украинских выборов.

Первый способ вмешаться – поддержать пророссийских кандидатов.

«Опросы показывают, что, несмотря на незаконное присоединение Крыма и длящийся военный конфликт в восточной Украине, пророссийские кандидаты все еще пользуются высокими рейтингами. Среди них – Юрий Бойко, бывший вице-премьер-министр и народный депутат с поддержкой в 9,7%, и Вадим Рабинович, лидер партии «За жизнь» с 9,5%. Оба провели более двадцати лет в политике, и их позиции свидетельствуют о решительной поддержке со стороны Кремля», – говорится в сообщении.

Отмечается, что если бы Бойко и Рабиновичу удалось договориться о едином претенденте на президентских выборах 2019 года, это была бы сильная кандидатура. И, считает аналитик, это потенциальное слияние уже вызвало тревожные параллели с выборами 2010 года, когда пророссийский кандидат Виктор Янукович вернулся к власти спустя шесть лет после продемократической Оранжевой революции и вернул Украину к авторитаризму.

«Кремль, несомненно, будет настаивать на том же сценарии в 2019 году, поддерживая одного из этих кандидатов наплывом крупной суммы денег», – отмечает «Голос Америки».

Есть по крайней мере еще четыре способа, считает Воробьев, которыми Кремль может попытаться повлиять на выборы.

Во-вторых, через мощную сеть влиятельных организаторов, журналистов и других экспертов, которые работают в интересах России в Украине. Кремль будет использовать свои платформы для поддержки пророссийского кандидата и дискредитации – его или ее – оппонентов. Такое сообщение будет распространяться через различные информационные платформы и лояльными спикерами, в том числе на Западе.

Во-третьих, Кремль может пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине через увеличение военной напряженности на Донбассе, террористические нападения и другие насильственные действия, которые распространяют страх, панику и недоверие к украинскому правительству, в том числе среди правоохранительных органов. Как результат, многие избиратели могут потерять веру в избирательный процесс и решить просто не голосовать.

Четвертый возможный сценарий – через широкомасштабные кибератаки, направленные против украинских государственных учреждений, банковской системы, Министерства обороны, Совета национальной безопасности и обороны и других организаций.

«В 2017 компьютерный вирус «Петя» попал в Украину и распространился на компьютерные системы в США. Хотя эти кибератаки никогда не были формально связаны с Кремлем, они, вероятно, были со стороны России, и могут легко повториться в следующем году во время выборов в Украине», – напоминает издание.Также вероятны взломы персональной электронной почты, как это было во время президентской кампании в США в 2016 году.

И наконец пятый возможный сценарий – это организация военного переворота в Киеве, что приведет к власти крайние и другие националистические организации, включая членов добровольческих батальонов, которые имеют военный опыт на Донбассе.

«Если бы к власти в Киеве пришла настоящая «украинская хунта», как были отражены результаты Революции Достоинства в российских государственных средствах массовой информации, Кремль может использовать это как повод для «миротворческой операции», направленной на защиту русскоязычного населения от «киевской хунты»», – говорится в сообщении.

Воробьев подчеркивает, что третий, обозначенный насилием, Майдан был бы наиболее благоприятным для дальнейшего вторжения российской армии в Украину, демонстрируя международному сообществу, что только Россия может навести порядок в этом «неудачном государстве», одновременно держа Украину в сфере влияния Кремля.

Кремль будет делать все возможное, чтобы завоевать Украину политически, считает аналитик. «Выборы дают России большую возможность отомстить за последние четыре года и восстановить контроль над политической ориентацией и будущим Украины», – отмечает он.

По мнению Воробьева, Кремль будет использовать все возможные пути, чтобы нанести вред украинской демократии, чтобы показать Западу и украинцам, что ненасильственные революции и дальнейшие изменения режима не приводят к процветающему будущему, обещанному Западом.

«Не надо себя обманывать. Эти сценарии могут показаться надуманными и даже далекими от реальности, но Кремль будет использовать все возможные способы, чтобы превратить Украину в «неудачное государство» и вернуть ее – раз и навсегда – в сферу влияния России», – предупреждает Николай Воробьев в статье, опубликованной в издании аналитического центра Atlantic Council.

Пресс-служба СНБО