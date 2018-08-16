Агрессия России против Украины на Черном море

Россия продолжает эскалацию своей агрессии против Украины. «Полем битвы» помимо оккупированного Донбасса и Азовского моря становится еще и черноморский бассейн. Военные действия развернулись уже и там, по традиции начатые с российских военных учений…

Как на самом деле выглядит «война военно-морских учений со стрельбами» на Черном море на сегодня (вчера многие СМИ зраду разгоняли, что Черное море полностью перекрыто ЧФ РФ). Об этом на своей странице в Facebook пишет глава наблюдательного совета «Майдан закордонних справ», эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко:

а) Три дня назад, 13.08.2018, ВМС Украины издало так называемый ПРИП (прибрежное предупреждение) об учениях 17-18 августа с 08:00 до 20:00 (местное время) в акватории Черного моря вблизи Тузла-Лебедевка-Николаевка Одесской обл.

#війна_на_морі_передчуття — як насправді виглядає "війна військово-морських навчань зі стрільбами" на Чорному морі на… Опубліковано Andrii Klymenko Четвер, 16 серпня 2018 р.

б) Напомню, что так называемое «перекрытие Черного моря от Дуная до Крыма» на самом деле является перекрытием традиционных районов морских полигонов ЧФ РФ у Крымского полуострова. Внимание! Эти предупреждения действуют уже 2 недели и продлятся еще 2 недели, то есть 01.08.-31.08.2018 и тоже не круглые сутки, а с 08:00 до 20:00 (местное время) кроме воскресенья (то есть в воскресенье стрельбы и учения в этих районах не осуществляются).

в) Откуда вчера взялась сенсация? Действительно, российские военные корабли предупредили 2 судна о необходимости изменения курса, при том это было далеко от районов учений ЧФ РФ. Но в дальнейшем эти суда спокойно прошли как раз мимо дельты Дуная, там ничего не было перекрыто

Так что тогда там было? Вероятно, кое-что ЧФ РФ не хотел, чтобы кто-то случайно увидел. Уверен, что ВМС Украины разберется или уже знает, что там было. Возможно, ставили какие-то новые электронные буи для слежения за американскими кораблями, находящимися сейчас в Черном море.

г) В целом, ситуацию спокойной назвать трудно. Но видим, что ВМС Украины, несмотря на понятные проблемы с корабельными возможностями, не боится, что «вдруг кто-то там нападет», а активно занимается боевой подготовкой в ​​Черном море. В том числе, вместе с кораблями США и других стран НАТО.

д) Еще и еще раз не устану повторять свой прогноз: очень вероятно, что следующим этапом агрессии против Украины будет морской – и не только в Азовском море. Поэтому нужны очень решительные и нестандартные действия общества, чтобы поддержать ВМС Украины и все виды ВСУ – всех, от кого зависит оборона побережья Черного и Азовского морей.

Мы же все равно не капитулируем, поэтому надо побеждать.

Андрей Клименко, Facebook