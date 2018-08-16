Прокурор затребовал для Януковича пятнадцатилетний срок заключения

Прокуратура просит суд приговорить бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, к 15 годам лишения свободы. Об этом заявил прокурор Максим Крым в ходе судебных дебатов.

Прокуроры Крым и Руслан Кравченко около 30 минут зачитывали текст дебатов. Во время выступления пятеро адвокатов Януковича одновременно кричали на прокуроров и мешали им выступать. Они также включили заранее записанное видеобращение экс-премьер-министра Николая Азарова, в котором он просит допросить его в суде как свидетеля, предает «Левый Берег».

Тем не менее, прокуроры все же зачитали полный текст речи. Так, Янукович обвиняется в том, что 22-23 февраля 2014 года самоустранился от должности президента и добровольно согласился сотрудничать с российскими властями и военными для захвата территории Крыма. Для этого он составил и направил президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой ввести войска в Украину.

Прокуратура расценивает этот факт как подготовленное Россией юридическое обоснование для аннексии полуострова.

За содеянные преступления прокуратура просит приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.

«Прошу Януковича Виктора Федоровича, 9 июля 1950 года рождения, признать виновным в совершении инкриминируемых уголовных преступлений и назначить ему наказание по ч. 1 ст. 111 УК Украины – в виде 15 лет лишения свободы; по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 УК Украины – в виде 13 лет лишения свободы; по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины – в виде 12 лет лишения свободы. На основании ст.70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить Януковичу Виктору Федоровичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Взыскать с Януковича В.Ф. процессуальные расходы на привлечение экспертов во время досудебного расследования в сумме 98 тыс. 561 грн 20 коп. на проведение судебных экспертиз», – заявил прокурор.

В мае 2017 года военный прокурор Руслан Кравченко говорил, что высшая мера наказания по делу о государственной измене – пожизненное лишение свободы и именно о таком наказании сторона обвинения будет ходатайствовать.

Напомним, Януковичу инкриминируют госизмену (ч. 1 ст. 111 УК), пособничестве в сепаратизме (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК) и пособничестве в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК). Его судят заочно, т.к. он скрывается от правосудия на территории РФ.

Отметим, что суд пытался перейти к дебатам еще 3 мая, но вернулся к допросам свидетелей по ходатайству защиты Януковича. Позже адвокаты экс-президента несколько раз срывали дебаты.

Дебаты – последний этап судебного процесса, после которого будет объявлен приговор.

«Левый Берег»