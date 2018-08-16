Враги и друзья России: московский взгляд особенности отношений с Турцией

Россия определилась с врагами и друзьями. Самый близкий друг теперь – Турция. С этой страной Россия пытается расширять свое сотрудничество, прилагая максимум усилий.

Только недавняя встреча министров иностранных дел, по подсчетам издания «КоммерсантЪ», была пятой в этом году. Но, с другой стороны, Турция и, в частности, ее президент, по мнению журналиста Виктора Лошака, наглядный пример того, как трудно срастаются у нас политика и пропаганда.

Не припомню, чтобы дискуссия у президента России со своим коллегой была бы острее и продолжительнее, чем у Путина с Эрдоганом после сбитого в конце 2015 года российского истребителя. «Удар в спину от пособников террористов», – эту жесткую оценку турецкой политики запомнили все. Чуть позже, оценивая происходящую в Турции исламизацию, российский лидер сказал: «Ататюрк бы, наверное, в гробу перевернулся». Гостивший в те дни в Москве король Иордании Абдалла II добавил масла в огонь: направление террористов в Европу – часть турецкой политики.

Под аккомпанемент пропаганды Москва закрыла торговлю помидорами с Турцией, массовый отдых в ней, отменила очередную встречу глав МИДов. Российский лидер в интервью Владимиру Соловьеву оценил перспективы руководства Турции фразой «ничто не вечно под луной».

Кроме того, из российских верхов прозвучало утверждение, будто Турция торгует нефтью с боевиками, поддерживающими запрещенную организацию ИГИЛ – СМИ среди получателей выгоды от этого бизнеса назвали родственников Эрдогана. Последний тогда не выдержал и заявил: если Путин сможет доказать факт этой торговли, то он – Эрдоган – готов уйти в отставку. Но если не докажет, готов ли то же самое сделать его российский коллега?

Выше поднимать ставки было уже некуда.

Однако, если не вспоминать попадание пропагандистов в санкционные списки, это был, пожалуй, второй случай, когда они яро выступили за свободу слова. В данном случае ее попирал турецкий президент. И тут уж точно, кажется, Эрдоган вымещал и вымещает на журналистах весь свой испуг от известной ситуации с готовившимся на него покушением.

Он закрыл 16 телеканалов, 20 радиостанций, 60 газет и журналов, три новостных агентства. 1845 граждан за критику президента на собственных интернет-страницах были осуждены. Год и два месяца условно получила даже «Мисс Турция» Мерве Бююксорач. Двум журналистам популярной газеты Cumhuriyet, в том числе ее шеф-редактору, Эрдоган лично запросил два пожизненных срока плюс 42 года тюрьмы. И все это, конечно, на фоне того, что за последние меньше чем три года было репрессировано 60 тыс. госслужащих, среди которых и учителя, и преподаватели вузов, и простые полицейские.

Политике и спущенной с поводка пропаганде всегда сосуществовать трудно. Политика обычно идет зигзагами, как в популярной песенке «два шага налево, два шага направо, два вперед и три назад». А вот как быть пропаганде? Люди только-только возмущались у телевизоров диктатором и близким к ИГИЛ паханом, а теперь он наш друг, как никто понимающий чаяния миролюбивой политики Кремля…

Кажется еще Далай-лама предупреждал: «Когда ты теряешь что-то, не теряй хотя бы опыт».

Виктор Лошак, «КоммерсантЪ FM»