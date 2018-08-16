Анна Гопко: Присутствие Путина на свадьбе главы МИД Австрии – дискредитирует Вену

Известно что по дороге в Берлин Путин намерен посетить свадьбу главы внешнеполитического ведомства Австрии Кнайсль. В Верховной Раде Украины считают дискредитирует Австрию, как нейтральную страну.

В Верховной раде заявили, что участие президента РФ Владимира Путина в свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль дискредитирует Австрию как нейтральную страну. Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко на своей странице в Facebook.

«18 августа среди гостей на свадьбе главы австрийской дипломатии будет и Путин – тот, чье место на скамье подсудимых.

Его участие в свадьбе дискредитирует Австрию как нейтральное государство, которое может быть посредником в Украине», – написала она.

18 серпня серед гостей на весіллі Глави Австрійськоі дипломатіі буде й путін — той, чиє місце на лаві підсудних. Його… Опубліковано Hanna Hopko Середа, 15 серпня 2018 р.

По словам Гопко, присутствие российского президента на свадебной церемонии – это «еще один сигнал-удар по европейским ценностям: когда под риском смерти из-за голодовки находятся политзаключенные Кремля Сенцов, Балух; ежедневно происходят пытки украинцев на оккупированных территориях и международные эксперты не имеют доступа к ним; когда на востоке Украины каждый день продолжаются обстрелы, потому что Путин не выполняет договоренностей и нет перемирия».

«Путин должен сидеть на скамье подсудимых также и из-за таких преступлений, как MH17, Алеппо, Солсбери», – подчеркнула депутат.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 18 августа по дороге в Берлин планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«Украинско-Российское обозрение»