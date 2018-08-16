Репетиция срыва выборов в Украине. О особенностях деятельности украинского ЦИК

Центральная избирательная комиссия, отказавшись объявлять выборы в Объединеных территориальных общинах, решила показать зубы. И вот вряд ли такое решение Охендовский и Ко принимали самостоятельно.

9 августа Центризбирком почти единогласно – против были четыре члена комиссии – принял постановление №122, в котором обратился к комитету Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия, чтобы там растолковали, назначать ли выборы объединенных территориальных общин (ОТО) после признания неконституционным закона «О всеукраинском референдуме», пишет на страницах «Depo.Власть» Юрий Васильченко.

Напомним: 26 апреля Конституционный суд принял решение, которым признал неконституционным печально известный закон о референдуме, принятый во времена Виктора Януковича. Михаил Охендовский и компания теперь считают, что отмена закона авторства экс-«регионала» Дмитрия Шпенова восстанавливает действие предыдущего закона «О всеукраинском и местных референдумах». Тот имеет иной подход к объединению общин. В частности, по этому вопросу должен быть обязательный местный референдум. И в ЦИК отказались назначать выборы в ОТО, пока в парламенте не растолкуют, как им поступать.

То есть Охендовский и те, кто голосовал за постановление, прикрывшись мертвым законом, нарушили действующий Закон «О добровольном объединении территориальных общин». Им определяется прямая обязанность Центризбиркома объявлять выборы при получении соответствующих заключений от областных государственных администраций. Такие выводы есть.

На действия ЦИК отреагировали общественные организации. В частности, в Комитете избирателей заявили, что рассматривают позицию комиссии как юридически необоснованную и такую, что препятствует осуществлению избирательных прав граждан. По мнению КИУ, действия Центризбиркома препятствуют осуществлению избирательных прав граждан. «По предварительной информации, на октябрь 2018 года запланированы выборы в более чем 100 объединенных общинах, в которых проживает 1 млн человек.

Однако речь также идет об угрозе срыва выборов и в других общинах, голосования в которых должны состояться позже. Таким образом, действия ЦИК ставят под угрозу дальнейшее проведение реформы децентрализации в Украине», – подчеркнул глава КИУ Алексей Кошель. Он также уточнил: закон «О всеукраинском и местных референдумах» официально потерял силу, сообщение о чем содержится на сайте Верховной Рады.

Добавим: он толком и не действовал. Осенью 2011 г. жители Лазирок, что на Полтавщине, провели консультативный референдум об отсоединении села от Оржицкого района и присоединении к Гребенковскому. В голосовании приняли участие 1352 жителя населенного пункта из 1967, внесенных в списки. 88% высказались за переподчинение села. Однако никто на мнение сельских жителей внимания не обратил.

Уже есть негативная реакция на решение ЦИК со стороны западных партнеров. А вчера ситуацию прокомментировал премьер-министр Владимир Гройсман. «Призываю Центральную избирательную комиссию пересмотреть свое решение и найти возможность содействовать проведению выборов в тех общинах, где они были запланированы. Децентрализацию нельзя останавливать!» – подчеркнул он. Но политические партии и их лидеры словно воды в рот набрали. Что не только ставит под сомнение декларируемую ими поддержку реформы местного самоуправления, но и вызывает логичный вопрос: а не выгодно ли им неадекватное решение ЦИК? Ответим: выгодно.

Существуют основания предположить, что прежде всего выгоду получает Банковая. ОТО нивелируют влияние райгосадминистраций на процессы на местах, а следовательно, ослабляют админресурс. Как показали предыдущие выборы объединенных общин, а в Украине уже работают 705 таких объединений, партийная гамма там достаточно пестрая. Лидирующие позиции у БПП и «Батьківщини», однако избиратели в общинах высказали доверие и десяткам других политсил. Не исключено, что кто-то решил приостановить этот разгул демократии, по крайней мере, до президентских выборов. Но тем самым вызвал громкий скандал, отголоски которого еще будут и будут.

Также не следует сбрасывать со счетов еще один момент: ВР ушла на летние каникулы, так и не обновив состав ЦИК. Конфликт, который возник между пропрезидентской фракцией, которая настаивает на смене команды, возглавляемой Охендовским, и ситуативным большинством из фракций, которые из своих соображений против предложенного президентом формата нового состава Центризбиркома, не разрешился, даже несмотря на демарш БПП.

«Народный фронт» требует еще одного представления с необходимым количеством персон, хотя эксперты подозревают «фронтовиков» в игре с целью не допустить досрочных выборов Рады. «Оппоблок» вообще не хочет голосовать за этот вопрос, пока не получит своих людей в ЦИК. Есть своя выгода от оставления старого состава комиссии и у других игроков – полулегитимные счетоводы голосов дают шанс обжаловать результаты выборов в судах.

Одним словом, история с кадровой перезагрузкой Центризбиркома зашла в тупик. И выходом из него может стать скандал вокруг постановления ЦИК №122: пропрезидентская сила получает отличный козырь, чтобы надавить на несговорчивых коллег, чтобы внести в повестку дня ВР вопрос о новых членах избиркома уже на первой пленарной неделе в сентябре. Иначе блокировщики перезагрузки окажутся и блокировщиками децентрализации.

Юрий Васильченко, «Depo.Власть»