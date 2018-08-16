Будапештский аэропорт был закрыт из-за российского иридия

Проблема возникла с контейнером в котором перевозили изотопы иридия из России. В аэропорту выяснилось что контейнер сильно перегрет.

Терминал 2B международного аэропорта имени Ференца Листа в столице Венгрии Будапеште закрывали на три часа из-за перегрева контейнера с изотопами, привезенного из России. Об этом сообщает «РБК».

По словам представителя ведомства по чрезвычайным ситуациям Мартона Хайду, прекращение работы терминала было необходимо для изучения последствий случившегося. Спустя три часа специалисты выяснили, что никакой угрозы для пассажиров контейнер не представлял. В результате ЧП приостанавливали вылет восьми рейсов.

Венгерское агентство MTI сообщило, что самолет прилетел из Стамбула, а в контейнере содержался иридий, который венгерская компания Izotop Intezet Kft заказала из российского Димитровграда. Ее представитель Габор Касаш сообщил, что в перегреве контейнера во время транспортировки нет ничего необычного, а изотопы необходимы для проведения исследований.

Иридий — тяжелый металл, который добывается в нескольких странах мира, в том числе в России. Он может использоваться в энергетике и автомобилестроении. Существуют и радиоактивные изотопы иридия, полученные искусственным путем.

На сайте российского АО «Наука и инновации», связанного с корпорацией «Росатом», указывается, что радиоактивный иридий-192 является продукцией АО ГНЦ «НИИАР», расположенного в российском Димитровграде Ульяновской области.

Напомним, в марте из аэропорта Лондона эвакуировали 15 тыс. человек из-за возгорания автобуса.Были отменены более 100 рейсов.

«РБК»