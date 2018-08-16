Украинский брендинг «Ukraine Now» получил престижную международную награду

Брендинг «Ukraine Now» создан для продвижения информации о стране на мировых информационных площадках и улучшения имиджа Украины.

Брендинг «Ukraine Now» по продвижению Украины в мире получил награду Red Dot Design Award. Об этом написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter.

«Брендинг #UkraineNow получил одну из самых престижных наград в мире дизайна Red Dot», – говорится в сообщении.

🇺🇦🎉 Брендинг #UkraineNow отримав одну з найпрестижніших нагород в світі дизайну Red Dot. Це визнання нашої креативної індустрії та прекрасна промоція держави. Роботи, відзначені нагородою, виставляються у провідному Музеї сучасного дизайну Red Dot в німецькому Ессені. pic.twitter.com/2SSOxpz1HI — Volodymyr Groysman (@VGroysman) August 16, 2018

«Это признание нашей креативной индустрии и прекрасное продвижение государства. Работы, отмеченные наградой, выставляются в ведущих музеях современного дизайна Red Dot в немецком Эссене», – добавил Гройсман.

Сооснователь и креативный директор рекламного агентства Banda Павел Вржещ рассказал «AIN», что команда очень рада победе своего продукта.

«Была шутка, что когда мы опубликовали кейс, то забрендировали Ukraine Now весь украинский Facebook. Каждый хотел высказаться. Было много разных мнений «внутри». Нам важно было услышать мнение от экспертов «снаружи». И когда получаешь награду уровня Red Dot, сомнений в качестве работы уже не должно оставаться», – признался он.

Бросать работу над Ukraine Now в Banda Agency не планируют. Например, продолжается создание единого брендбука:

«Мы продолжаем работать над брендингом, сотрудничать с Министерством информационной политики. Недавно выложили обновленный брендинг. Добавили туда больше материалов, нашли новые визуальные приемы. Теперь Ukraine Now выглядит еще смелее и динамичнее», – сказал Павел.

«Также помогаем Министерству информационной политики с разработкой единого брендбука. Мы хотим, чтобы Ukraine Now пользовались все украинцы. Брендбук поможет делать это правильнее и проще», – добавил он.

Кабмин принял Ukraine Now в мае 2018 года.

Для бренда разработали новый шрифт под названием Ermilov, вдохновленный работами художника-конструктивиста Василия Ермилова. Проект не потребовал бюджетных вложений – команда Banda работала бесплатно.

Banda Agency уже выигрывало Red Dot Award в дизайнерских категориях за брендинг ВДНГ и песенного конкурса «Евровидениее».(также награжден «Каннским львом»).

«Украинско-Российское обозрение»