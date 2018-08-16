Путин собрался настраивать Россию на «позитив»

Владимир Путин заявил, что волонтеры лучше чиновников, и посетовал – в социальных сетях не хватает позитива. Президент побывал на молодежном форуме в Пятигорске.

Практически одновременно с этим стало известно, что Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии. Эти новости появились на фоне фактического обострения ситуации вокруг так называемого дела «Нового величия» и озабоченности в обществе из-за растущего числа уголовных преследований за репост. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что власть, возможно, решила несколько смягчить негативный фон, который сложился в России в последние дни.

Заявление Владимира Путина о нехватке позитива в социальных сетях, свадьба министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и суд по делу экстремистской по версии следствия организации «Новое величие» – что общего между этими тремя событиями? В последнем случае мы видим острую российскую проблему, а в первом и втором – предложенный властью способ ее решения.

Итак, 15 августа, вторник. В Москве намечена неразрешенная акция «Марш матерей» в поддержку сидящих в СИЗО девчонок 18-ти и 19-ти лет. Общество в напряжении в связи с предстоящим возможным разгоном митинга.

Однако следствие достаточно неожиданно намеревается изменить меру пресечения подозреваемым. Понятно, что это обставляется так, что никакой связи с маршем нет – просто следователь решил. Анна Павликова и Мария Дубовик, конечно, еще не на свободе, но с высокой долей вероятности могут там оказаться. Хотя решение за судом – там всякое может быть. Но, тем не менее, Маргарита Симоньян ранее ведь обещала – люди занимаются, проблема решается.

Акция все равно проходит. В Москве сильная гроза – народу немного, но не разгоняют. Примерно то же самое в Петербурге.

Владимир Путин едет в Пятигорск на молодежный форум «Машук». Общаясь с волонтерами, сетует, что в социальных сетях не хватает позитива.

Чуть позже становится известно, что наш президент едет в Австрию на свадьбу министра иностранных дел этой страны. Сначала об этом сообщают источники, но затем следует официальное подтверждение из Кремля. Новость действительно интересная, особенно на фоне санкций и прочих проблем современной России. Путин отправляет в Европу не только на свадьбу, но и на встречу с Ангелой Меркель. Вывод ясен – страна не находится в изоляции. Всеобщая радость.

Понятно, что ехать в Берлин и Вену на фоне очередного винтилова в центре Москвы и нахождения в СИЗО вчерашних детей не совсем комфортно. Поэтому западным партнерам вполне можно предъявить небольшой либеральный разворот.

Кстати говоря, нельзя исключать, что в ответ на просьбы федерального канцлера или при его посредничестве выпустят или обменяют Олега Сенцова – опыт участия Меркель в таких делах существует.

Что касается позитива в социальных сетях, то Кремль согласен – да, у нас не все в порядке: аресты молодых людей, бесконечные дела за репост – кстати, мы, власть, их не одобряем. Но положительного больше, вот и порадуйтесь за страну. Может быть, и санкции нам не страшны, и жить будем, в принципе, неплохо, и уважают нас. Вот об этом и пишите в своих «контактах и фейсбуках».

В итоге в нынешнем августе мы увидели серьезное наступление условных силовиков и охранителей. Или закручивание гаек – как кому нравится. Но следом вполне может последовать некое потепление.

Нельзя исключать, что все это делается специально – показать, что будет, если кто решится всерьез раскачивать лодку в сложный для страны момент – власть может нахмурить брови.

В целом вывод такой: сойдите с негативной волны и разглядите позитив – получите послабление. И, конечно, Запад – чем уважительнее он к нынешнему российскому руководству, тем меньше преследований за репост и дел вроде «Нового величия».

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»