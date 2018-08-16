Украинский футболист стал игроком российского армейского клуба «СКА–Хабаровск»

Бывший игрок луцкой «Волыни» Приндета надел погоны российской армии, и теперь буде выступать за российский армейский клуб «СКА– Хабаровск», играющим в российской премьер-лиге.

Бывший игрок и воспитанник луцкой «Волыни» Виталий Приндета стал игроком российского «СКА–Хабаровск». В среду, 15 августа, ФК «СКА–Хабаровск» подписал полноценный контракт с 25-летним украинцем, сообщается на официальном сайте клуба.

«Мой агент предложил, и я с удовольствием согласился. Я следил за российской премьер-лигой, поэтому знал о команде «СКА–Хабаровск». Считаю, что здесь команда премьер-лиги, и она должна играть в премьер-лиге. И я надеюсь, что помогу ребятам решить задачу», – прокомментировал свой переход Приндета.

Виталий Приндета с 2016 года играл в чемпионате Греции за «Платаниас» и «Ламию». В спортивном клубе армии РФ из Хабаровска Приндета присоединится еще к двум украинцам, которые там выступают – Денису Дедечко и Виталию Федотову.

Пресс-служба ФК «СКА– Хабаровск»