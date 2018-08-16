Адвокаты Януковича пытались не пустить на заседания суда назначенного госзащитника

Адвокаты экс-президента Януковича не оставляют попыток саботировать судебный процесс по делу о госизмене их клиента. От саботажей и срывов самих заседаний они перешли к препятствию проведения судебного процесса не пуская других участников судебных слушаний в зал суда.

Платные адвокаты бывшего президента Виктора Януковича заблокировали зал и не пускали государственного защитника Юрия Рябовала на заседание Оболонского районного суда Киева. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает «Левый Берег».

Около 10:10 суд начался, но трое адвокатов во главе с Виталием Сердюком заблокировали вход в зал. Они начали кричать и требовать не допускать Рябовола к процессу. Сердюк утверждает, что Янукович запретил Рябоволу представлять его защиту.

В связи с данными событиями суд объявил перерыв.

«Суд дает распоряжение Национальной полиции обеспечить порядок», – заявил судья Девятко.

Адвокаты ответили, что не намерены разблокировать суд. А Рябовол заявил, что уже подал в Министерство юстиции заявление с просьбой разобраться в ситуации.

Несмотря на протесты адвокатов, суд объявил о начале дебатов и прокурор Руслан Кравченко начал выступление.

После этого все пятеро платных адвокатов Януковича вскочили, начали бегать по залу и кричать, требуя остановить дебаты. Они заявили, что хотят заслушать показания еще двух свидетелей, в том числе бывшего премьер-министра Николая Азарова.

Около 10 минут прокурор Кравченко читал вслух свой текст, а адвокаты все это время громко возмущались. В конце концов судья Девятко не выдержал и объявил перерыв, попросив полицию обеспечить порядок и убрать из зала технику, при помощи которой адвокаты хотели обеспечить связь со свидетелями.

Напомним, 17 июля Оболонский районный суд Киева отменил допрос свидетелей и заявил, что переходит к судебным дебатам по делу Януковича, обвиняемого в госизмене. Дебаты – последний этап судебного процесса, после которого будет объявлен приговор.

Однако, четверо платных адвокатов экс-президента отказались участвовать в дебатах и 31 июля Оболонский районный суд Киева назначил Януковичу госзащитника.

1 августа госадвокат Овсянников, назначенный экс-президенту центром бесплатной правовой помощи, а также новый (пятый) платный адвокат Александр Байдик снова сорвали судебные дебаты.

«Левый Берег»